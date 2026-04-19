Първата дама изненадващо се появи заедно с Радев, но не застана до него (ВИДЕО)

Бившата първа дама Десислава Радева се появи изненадващо заедно със съпруга си - лидера на "Прогресивна България" Румен Радев, на фона на спекулациите за обтегнати отношения между двамата.

След като спечели разгромна победа на днешните парламентарни избори бившият президент говори пред медиите и обяви намеренията си за съставяне на правителство.

Десислава Радева го придружи, но след това се оттегли като не пожела да застане до съпруга си пред микрофоните. Тя се отклони в страни и въпреки че Радев я потърси с ръка, се наложи да отговаря на въпросите сам.

Спорните позиции на първата дама

В последните месеци Десислава Радева присъстваше в публичното пространство основно чрез Фейсбук статусите си.

Във вчерашния ден за размисъл тя имаше коментар, че все още разсъждава, което даде храна на потребителите онлайн да спекулират, че тя се колебае дали да подкрепи съпруга си:

"Още половин час ще размишлявам... Но все по-отчетливо прозирам, че ние самите сме се отказали от нашата отговорност. Даваме ли си сметка, че промяната започва от нас? Даваме ли си сметка, че възпитаваме поколения, че им вменяваме ценности, че ги възпитаваме в добродетели?

Не! По-лесно е да прехвърлим досадната отговорност на някого другиго. Да си измием ръцете като Пилат Понтийски. Да сме недоволни. Да псуваме поредните и да заключим мъдро, че всички са маскари, пиейки ракията между "Ергена" и "Хелс китчън".

Задавам си въпроса "Каква икономика очаквам от хора неграмотни, невъзпитани в ценности и добродетели, понякога откровени /извинете за израза/ простаци. Къде е културата и грижата за нея? Къде е мисълта за смислено и качествено образование?"

Чух някъде Андрей Райчев да казва, че никога българинът не е бил по-богат и никога - по-нещастен от сега. Защото всичко опира до пари.

Е? Какви са ни мечтите? Какви искаме да са децата ни? Защо сме се пръкнали тук и сега? За да натрупаме пари ли? А душата ни? Къде остана тя? Защо я загубихме по пътя? И защо никой от претендентите за власт не изведе културата и образованието като приоритет? Моля ви, погледнете себе си, погледнете дълбоко в душите си и си отговорете честно: Доволни ли сте? Не на мен, на себе си отговорете.

Продължавам да размишлявам".

След като съпругът й обяви, че се отказва от президентския си пост и влиза в политиката, Радева отново се разграничи от новия му проект.

"За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!", написа тогава тя.