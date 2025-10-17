Първи спекулации за новия кабинет: Вътрешният министър ще бъде от ДПС-НН?

Войната в Украйна:

Постът министър на вътрешните работи ще бъде зает от човек на ДПС-НН при новата форматиране на правителството и това ще е първата стъпка на влизането официално в управлението на ДПС-НН, прогнозира в интервю пред БНР Добромир Живков, управител на социологическа агенция.

"Този афинитет на Пеевски към силовите структури го познаваме и мисля, че това ще е първото. Нататък е трудно да определим. Вече трябва да се включи ДПС-НН в управлението, но не защото Пеевски няма влияние, а защото е време да поеме негативите. В този смисъл Борисов беше откровен", коментира той. Според Живков се знае за големите негативи и рискове при влизане в еврозоната - бюджета и инфлацията и "Борисов не иска да ги поеме изцяло".

А втората цел е да се легитимира влизането във властта на Пеевски и ДПС-НН пред европейските ни партньори и американските. "Според мен ще има министри на ДПС-НН, но кои не мога да кажа. Моето предположение е, че ще бъде зает постът министър МВР от човек на ДПС-НН. Нататък е трудно да определим. Но големият въпрос е ще влезе ли Пеевски в състава на правителството", допълва Живков.

Той смята, че тази крачка все още е невъзможна, "защото това би провокирало сериозен отзвук сред партньорите в Европа": "Много компроментиращо ще е това. Има сигнали срещу Пеевски, който е санкциониран и не се знае докъде ще стигнат нещата. Това ще постави под риск авторитета на България не само като членка на ЕС и влизане в еврозоната, но не знаем каква ще е реакцията на САЩ и Италия, които са ни партньори."

