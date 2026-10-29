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ДБ иска оставки в ЦИК след отказ да се разследват правителствени нарушения

29 октомври 2026, 14:34 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
ДБ иска оставки в ЦИК след отказ да се разследват правителствени нарушения

Оставките на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), "потъпкали Изборния кодекс и отказали да се произнесат по сигналите за нарушение на пресслужбата на Министерския съвет (МС)", поискаха от "Демократична България" (ДБ). "Между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнали за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерски съвет", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

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Той изтъкна, че "ЦИК не е просто дирекция на Министерския съвет, не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова". По мнението му тези органи следва да са независими. "ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на „самозабравила се изпълнителна власт", изтъкна Божанов.

Народният представител от ДБ Александра Стеркова от своя страна посочи, че още в самото начало членовете от квотата на ПБ и "Възраждане" в комисията са опитали да не разглеждат сигнала по същество. Вместо това, намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол. "От началото на кампанията са подадени серия сигнали, включително за въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които ЦИК отново е препратила с писмо до друга институция. Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила", заяви Стеркова.

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В сряда с осем гласа "За" и седем "против" по време на заседание ЦИК не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба.

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ЦИК оставка предизборна агитация Румен Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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