Радев създаде цунами като буря в чаша вода: Анализ на изборния резултат на "Прогресивна България"

20 април 2026, 8:32 часа 514 прочитания 0 коментара
Румен Радев създаде политическо цунами, което има в себе си политически надежди. Вътре е концентрирана както и положителна енергия, която иска и застава зад промяната, но и така енергия, която ще търси новия гарант, че бизнесът ще продължи по начина, по който досега се е случва.  Това заяви пред bTV политологът Георги Проданов. Още: Разочарование сред бесарабските българи: Победи Русия, България е проруска

„Цунамито не е вселенско, а е буря в чаша вода“, добави Проданов.

По думите му Оттук нататък започва трудното – дали „Прогресивна България“ ще се превърне в партия и дали ще намери политическо пространство, в което да се развие.

Според него формацията на Радев първо трябва да се позиционират като партия. „Радев ще се насочи в лявото пространство и това ще бъде протозародиш на нова лява партия“, изтъкна Проданов. 

Той посочи, че ПП-ДБ са потенциалният партньор на „Прогресивна България“. „Дано да видим управление, зад чиито министри не стоят лобистки интереси. Има риск от авторитаризъм, но не мисля, че е лесен за реализация, защото зад себе си Румен Радев няма една партия, която ще го следва абсолютно“, отбеляза Георги Проданов.

Трудното за Радев започва, ГЕРБ ще бъдат в опозиция

Политическият анализатор Георги Харизанов посочи, че всичко вече зависи от „Прогресивна България“ и дали ще се заемат с демонтаж.

„За тези избори сега отговорът е ясен – Бойко Борисов понася негативите от последното управление на Росен Желязков. За тези избори ситуация е такава, каквато е“, добави Харизанов.

По думите му сега изпитанието за ГЕРБ ще е да бъдат опозиция.

Политологът Страхил Делийски допълни, че в Народното събрание ще има състав от „Прогресивна България“ от хора, които почти не се познават, а камо ли другите депутати да ги познават. „Ние не знаем какво ще правят управляващите по отношение на тежкото състояние на публичните финанси и тежкото състояние на икономиката“, посочи той.

Според Делийски Радев е събрал в себе си всички възможни очаквания – и реалистични, и нереалистични. Той се надява да има успокояване, че ще има поне година или две правителство, което няма да се притеснява

от протести и коалиционни драми. „Да се надяваме, че Радев и хората около него си дават сметка, че за да се управлява, трябва много повече от заклинания и магически мантри“, каза още Страхил Делийски. 

Антон Иванов Отговорен редактор
