Франция – Англия: Кога и къде да гледаме „малкия финал“ на Мондиал 2026?

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е към края си. До финала на най-големия международен форум остават само два мача, а довечера предстои двубоят за третото място – така нареченият „малък финал“. В него един срещу друг ще излязат два отбора, които много от специалистите считаха за основни фаворити за титлата. Става въпрос за съставите на Франция и Англия.

Франция – Англия: Начален час и ТВ

Франция не успя да се класира за финала на Мондиал 2026, след като на полуфиналите отстъпи пред тима на Испания с 0:2. „Ла Фурия“ тотално обезличи звездите на „петлите“ и заслужено получи право да се бори за световната титла.

Англия бе на минути от класиране на финала, след като водеше с 1:0 срещу Аржентина до последните минути. Тогава обаче „гаучосите“ вдигнаха оборотите и след попадения на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес продължиха напред.

В колко часа започва мачът между Франция и Англия?

Двубоят между Франция и Англия ще се състои тази нощ. Срещата започва в 00:00 часа българско време и ще се проведе на стадион „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Флорида.

Кои телевизии ще излъчват двубоя между Франция и Англия?

Мачът за третото място между Франция и Англия ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.