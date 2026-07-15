Кабинетът "Радев":

"Трябват реални решения, а не оправдания": ПП искат проверка на мантинелите (ВИДЕО)

15 юли 2026, 10:38 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Продължаваме промяната
"Трябват реални решения, а не оправдания": ПП искат проверка на мантинелите (ВИДЕО)

"Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и мантинелите по републиканската пътна мрежа. Предлагаме краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя", каза народният представител от "Продължаваме промяната" в 52-ото Народно събрание Йордан Терзийски в контекста на зачестилите тежки катастрофи с ТИР-ове на автомагистрала "Тракия". Припомняме, че ТИР помете мантинелата и се удари челно в автомобил на магистралата, което предизвика дебат за състоянието на мантинелите. 

В тази връзка от "Продължаваме промяната" разкритикуваха управляващите. По думите им трябват реални решения, а не оправдания и констатации от страна на властта. 

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Мерките на "Продължаваме промяната"

Народният представител от "Продължаваме промяната" изтъкна като краткосрочна мярка анализ дали мантинелите отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят - да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. 

Като редносрочна мярка от "Продължаваме промяната" смятат, че трябва да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели. 

"Краткосрочната мярка няма да струва нищо", категоричен е Терзийски. Относно бетонните мантинели, той обърна внимание, че неслучайно я е определил като средносрочна мярка.

Той обясни, че целта на тази средносрочна мярка е да се изчисли и анализира колко ще струва. ОЩЕ: Инженер: АПИ удобно се превръща във виновник всеки път, когато се случи нещо по пътищата

 

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пътна безопасност мантинели Продължаваме промяната Йордан Терзийски 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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