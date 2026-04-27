Развод или нова тактика? Николай Денков за бъдещето на ПП-ДБ

Създава се драма с "Демократична България". Очевидно имаме различи и как да се постигнат цените, които сме си поставили. Предложението да станем дясна партия не е удачно, защото означава да се затворим в едни 6-7%. А ние искаме да покрием цялата държава с центристки политики. Това е доста различно от тази тясна дефиниция, която те предлагат. Това заяви зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков в отговор на въпроса ще се "разведе ли" ПП с ДБ на фона на леко обтегнатите отношения в коалицията през последните дни.

"Ние не говорим за развод, а да се работи заедно и да се разгърне спектъра ни без да се опитваме да се правим на еднакви, защото това води до катастрофа", поясни той.

Денков заяви, че могат да са заедно с ДБ и даде пример с президентските избори, за които имат подписано споразумение и ще издигнат общ кандидат. „Имаме общи инициативи. Казваме, че няма да ставаме едно и също нещо, защото не сме“, поясни той.

Попитан има ли вероятност да станат две отделни парламентарни групи, той каза, че това ще се реши, когато се съберат народните представители. „Това има и предимства, и недостатъци“, каза Денков.