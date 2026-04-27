Коалиционно споразумение дори нямаме, откъде повече гласове: Мирчев за ПП-ДБ

Когато нямаме дори коалиционно споразумение, трудно е да искаме повече от тези допълнителни 60 000 гласа, които получихме на последните избори. Това, което ние предложихме, е да започнат дискусии за единен политически субект. На първо време обаче нека сключим коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" (ПП). Това заяви един от съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Моделът ни на сътрудничество с ПП не е оптимален, заяви Мирчев изрично пред БНТ. И обясни, че за листите в "Да, България" и "Демократична България" решенията как да бъдат подредени се вземали от съответните партийни органи, не еднолично.

Трябва да имаме общ кандидат за президент, категоричен беше Ивайло Мирчев.

Що се отнася до бъдещо сътрудничество с Румен Радев и "Прогресивна България", Мирчев каза, че ПП-ДБ може да поставя условия за Висшия съдебен съвет (ВСС). Внимателна селекция и промени в Закона за съдебната власт – например адвокатурата и университетите също да могат да предлагат кандидати, изтъкна съпредседателят на "Да, България", което е отдавна позиция изобщо на ПП-ДБ. "Никога не сме се интересували ние да бъдем начело на съдебната власт, важното е да е независима", продължи Мирчев и призна, че разрушението на модела Борисов-Пеевски води до голямо изкушение просто да се появи нов такъв модел. "Изкушението е голямо, това трябва да го пресечем", каза той.

Единственото, което Мирчев изрази като притеснение за 52-рото Народно събрание, е "Прогресивна България" да не се разколебае за промяната, която трябва за правосъдието ни – и да не стане пак завой, който да запази статуквото. Спомням си атаките от Румен Радев към служебното правителство – то в крайна сметка работи и имаше един честен вот, даде задочен пример Мирчев за недоверието си към експрезидента и определяйки Андрей Гюров за най-добрия служебен премиер през Прехода.

