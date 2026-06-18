Реформата на ВСС и на главния прокурор: Ето какво прие Правна комисия в Народното събрание

Комисията по правни въпроси в Народното събрание не успя да приеме промените в Закона за съдебната власт. След 8-часово заседание, беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес. Дотук беше прието, че член на ВСС не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните две години, без значение дали е имало прекъсване, пише БНР. Още: "Прокуратурата спира да е "бухалка" или "чадър": Ваня Стефанова обеща разплитане на горещите казуси

Какво беше прието и какво отхвърлено?

Снимка: БГНЕС

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Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет.Не беше прието кандидатите да декларират членства в тайни организации и неформални общества.

Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението.

Приетите до момента промени предвиждат, главният прокурор да има до трима заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега.

На призивите за по-мащабни промени министърът на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и Инспектората към него.

"Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в министерството я схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите изборна Висш съдебен съвет и на инспекторат", коментира министърът.

За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала.

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