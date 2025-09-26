Рекламира ли БДЖ партия "Възраждане"? Министърът на транспорта с позиция

Партийната агитация във влаковете на БДЖ е недопустима и при установяване на подобни случаи материалите се премахват незабавно. Това става ясно от официалния отговор на министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов до народния представител Стела Николова от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Николова е внесла въпрос до министъра на транспорта относно сигнали на граждани за разпространяване на списания и флаери на проруската партия "Възраждане" във влакове на БДЖ. Според нея подобни действия представляват партийна агитация на територията на националния железопътен превозвач.

Отговорът на министерството

В позицията си Министерството на транспорта подчертава, че в пътническите влакове не се допуска разпространението на печатни материали с политическо съдържание. Разрешение се дава единствено за информационни указатели, свързани с дейността на БДЖ, или за рекламни материали при наличие на сключен договор с рекламодател. Още: Законови промени отвориха вратата за частници да печелят от БДЖ и Български пощи

Ръководството на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД е инструктирало служителите си незабавно да отстраняват всички нерегламентирани печатни материали с пропагандно-политически характер. При опит за разпространение на подобни материали във влаковете случаите се докладват както на ръководството на дружеството, така и на органите на жандармерията. Още: Пътуваме с влакове, които не би трябвало да се движат, има и недостиг от десетки вагони

Установени нарушения

От началото на годината досега са регистрирани два случая на нерегламентирано разпространение на печатни материали в композиции на "БДЖ - Пътнически превози". И в двата случая материалите са били незабавно премахнати от превозните служители.