"Резултат, който неприятно да изненада всички, подценяващи българите": Според Радан Кънев Гюров набира скорост

В тази кампания има кандидат, който набира сила и ангажира доверие и подкрепа далеч отвъд партиите. Неговата енергия дава надежда за резултат, който неприятно да изненада всички, които подценяват българите.

Това коментира председателят на "Демократи за силна България" Радан Кънев в свой анализ на последните социологически проучвания преди президентския вот на 25 октомври.

"Първите проучвания за изборите доказват, че кандидатурата на Андрей Гюров за президент е автентична, “отдолу нагоре”, основана на гражданска подкрепа и обществено очакване за алтернатива. И алтернативата е вече налице, от старта на кампанията. Андрей Гюров и Георги Кандев получават доверие приблизително равно на сумата на избирателите на ПП, ДБ и ГЕРБ от парламентарните избори - около двойно на официално подкрепящите партии", написа Кънев.

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Според него предстои близо месец, заедно със седмицата преди балотажа, в който пред обществото има "съвършено ясен избор между двама кандидати и две различни визии за бъдещето. Или по-точно - една за бъдещето и една за миналото".

Сринатата стратегия на разделение

"Цялата стратегия за разделяне на обществото на “нормални” и “ненормални”, “родолюбци” и “безродници”, традиционалисти и прогресисти и прочие фалшиви дилеми ВЕЧЕ се срина. И логично - да представяш университетски преподавател, планинар, спортист с 30 годишен брак и две деца и полицай с 30 годишна кариера за “ненормално” е толкова несретна идея, че ако не беше толкова разделяща и грозна, би предизвикала умиление", категоричен е Кънев.

"Постсъветските “спиндоктори” и пропагандисти на Радев подцениха българското общество и сега ще трябва да измислят изцяло нова кампания. Нищо не е решено. В тази кампания продължава да има фаворит в лицето на днешния президент, стагнирал около нивата на партията си. Но има и кандидат, който набира сила, ангажира доверие и подкрепа далеч отвъд партиите, отговаря на очакванията за баланс и контрол на властите, почтеност в управлението, сигурност и стабилност. Дава истинско представителство на модерната визия за силна и независима България във все по-единна Европа. Тази нова енергия се усеща много лесно по време на срещите ни и в София, и в големите градове, и в по-малките населени места. И дава надежда за резултат, който неприятно да изненада всички, които подценяват българите", смята Кънев.

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Според него това е само началото "на една много късно започнала кампания".