Резултатите са честни: "Величие" обеща да не закача Радев

Добре е Румен Радев да е победител и той да си носи отговорността. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, който коментира изборните резултати.

По думите му неговата партия няма да пречи на бившия президент, а от тук натам ще се капсулира и ще защитава интересите само на своите симпатизанти и членове.

"Стана най-доброто, което можеше"

"Резултатите от изборите са честни. Стана най-доброто, което можеше. Това е вотът на народа", допълни той.

Според резултатите при 96.41% обработени протоколи "Величие" остава под под 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание.

"Предварително казах, че ако влезем с 4%, няма градация и няма смисъл. По-добре (бел.ред. гласовете) да отидат за Румен Радев и той да си носи отговорността. Това, което ще направим, е да станем партия само за нашите членове и тесни симпатизанти", заяви Михайлов в изявление, публикувано в официалната му страница във Фейсбук.

По думите му щ има хора от неговата партия, които ще искат касиране, защото "дадоха много от себе си".

"При мен ситуацията е такава, че искам да бъда обективен, не да нагласям реалността така, както ми се иска. Не сме се предали, но трябва да уважаваме вота на хората", заяви Ивелин Михайлов.

Източник: БГНЕС

"Нашата идея беше за държава, в която знаещият и можещият да просперира, а олигарсите да имат равни права с обикновения човек. Сега нещата са различни – олигарсите си имат абсолютна власт. Ако утре някой ме викне на протест, "Величие" ще защитава само своя електорат, няма да защитава други хора", посочи той, цитиран от Дарик.

"Няма да закачаме Радев"

"Румен Радев няма да го закачаме", заяви Михайлов и обяви, че партитята му няма да участва с кандидат на президентски избори, "защото е смешно".

Михайлов обаче предупреди новата власт да няма репресии срещу хората на "Величие", защото те ще се активизират.

""Величие" от тук нататък ще се структурира и икономически, и политически, и ще подобри живота на своите избиратели и членове", обяви партийният лидер.

"Моите действия вече не са като представително лице, а като редовен член и това, което аз ще направя, не влияе върху организацията. Досега бяхме партия на целия народ, а сега сме партия на определен сегмент", отбеляза Михайлов.