Обещания от лице на формацията на Радев какво предстои, докато ГЕРБ настига ПП-ДБ

Хората ще живеят спокойно, свободно – никой няма да бъде господар на техните мисли и тяхното бъдеще. Това обеща едно от лицата на "Прогресивна България" и бивш служебен регионален министър Иван Шишков. Държавата трябва само да помага т.е. да създава условия, уточни той.

Ще направим анализ какво е необходимо по региони и какво се дава – така Шишков отговори на въпрос на БНТ как новата държавна власт ще работи с общините, където няма нито един кмет. "За 9 години президентът Радев беше единственият политик, който не промени своето поведение. Излязохме с една-единствена цел – демонтаж на този модел", каза бившият служебен регионален министър

Кои са имената на крадците на асфалта – сега обществото ще ги разбере, обеща Шишков, като уточни, че "Прогресивна България" не можела сама да си избере нов главен прокурор, защото няма да има 160 депутати. Но първи приоритет е именно главният прокурор, наред с ВСС, по думите на Шишков

Сътрудничество или не?

Няма да имаме нужда от подкрепа да създадем правителство, но ще ни трябва сътрудничество за нов ВСС – това призна Шишков, след като беше притиснат от въпроси как "Прогресивна България" ще работи с ПП-ДБ, след като при закриването на кампанията самият Румен Радев каза, че избирателите му няма да им хареса сътрудничество с ПП-ДБ. А Радев и кръгът му определяха като "шарлатани" ПП-ДБ и заради конституционните промени за правосъдието. Сега обаче не тези промени щели да са първи приоритет, а ВСС и главният прокурор, повтори Иван Шишков.

Колко ще работим с опозицията зависи от това доколко тя ще "на въпреки", предупреди Шишков. Предстои голяма промяна в начина на управление на България, подчерта той. И изрично говори как над бизнеса е имало голям натиск и затова сега "Прогресивна България" печели толкова – защото бизнесът не искал повече да продължава така. А на въпрос как няма да бъде създадена нова олигархия, Шишков изтъкна времето си като служебен министър и как строителните фирми по негово време накрая останали доволни, не се налагало да връщат пари и разбрали, че можело да работят не като зависими фирми.

Най-вероятно и "Боташ" щял да стане печеливш проект, по думите на Шишков, който обаче предупреди, че не бил експерт по темата.

Резултатите дотук

От ЦИК вече публикуваха данни при 78,24% преброени протоколи. "Прогресивна България" на Румен Радев вече има 1 099 834 гласа или 44,481% подкрепа. ПП-ДБ е на второ място, с 337 534 гласа или 13,651% подкрепа, като ГЕРБ-СДС вече скъсява разликата – 325 989 гласа или 13,184%. ДПС Ново начало на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски е с 5,855% или 144 768 гласа, а прокремълската "Възраждане" има 109 586 гласа или 4,432%.

БСП премина над 3% - 3,032% или 74 980 гласа, а ИТН и Слави Трифонов твърдо си вървят по пътя на политическото забвение, без държавна субсидия – 18 871 гласа и 0,763%