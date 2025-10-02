"С чужда пита помен правят": ДБ обясни за ПАСЕ и гласуването на Надежда Йорданова

Закриването на този механизъм е благодарение на действията на последните действия на правителствата на ПП и ДБ, на министрите Надежда Йорданова и Атанас Славов и на нашите законопроекти, които бяха отхвърлени в миналото. Сега те правят с чужда пита помен и се хвалят с нещо, което са саботирали в миналото", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с отпадането на постмониторинговия механизъм за България.

От своя страна Ивайло Мирчев заяви, че голяма част от прокурорите са купени, част от съдиите са купени, управлява си ги главното "Д", а всички се правят на ударени.

"По-лошото е, че голяма част от медиите са под това влияние. Главното "Д" звъни на ключови мениджъри и съответно казва какво да се пуска и какво да не се пуска", смята още Мирчев.

Гасуването на Надежда Йорданова

След критиките от страна на управляващите за гласуването на Надежда Йорданова, от "Да, България" дадоха обяснения.

Те подчертаха, че то е символично и иска да покаже на българските граждани, че проблемът с върховенството на закона в България не само остава, той се влошава.

"Не може докато тук се случват незаконни арести, докато се контролира ВСС и т.н. ние да кажем на българските граждани, че всичко е наред", каза Божанов.

От "Да, България" отрекоха гласуването на Йорданова да има нещо общо с Република Северна Македония.

"Нашето гласуване е абсолютно различно, то е въздържал се, то е неучастие в гласуването с цел да се покаже на Съвета на Европа, че тези механизми са изчерпали своя смисъл. Ако подкрепим едно такова закриване без да кажем тази своя позиция и кажем на българските граждани, че всичко е наред с правосъдието на страната, това би било като да вържем на свинче звънче, знаете кое е свинчето", добави още Божанов. ОЩЕ: Не е подкрепила България в ПАСЕ: Правосъдният министър за Надежда Йорданова