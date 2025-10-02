Не е подкрепила България в ПАСЕ: Правосъдният министър за Надежда Йорданова

"Няма как да благодаря на г-жа Надежда Йорданова - бившият български правосъден министър, която не е гласувала в подкрепа на тази резолюция. Тя и няколко колеги от Северна Македония са единствените, които не са ни подкрепили. Всички останали единодушно подкрепят", каза министърът на правосъдието Георги Георгиев пред медиите във връзка с решението на ПАСЕ да прекрати наблюдението на България.

Той благодари на ръководителя на настоящата делегация Деница Сачева, както и на Георг Георгиев, който е ръководил делегацията доскоро.

"През последните 26 години България е в постмониторингов процес, което означава нещо като изпитателен срок в продължаващо наблюдение на демократичните процеси, на правораздаването, на законодателния процес избощо", каза Георгиев.

ПАСЕ спря наблюдението върху България

ПАСЕ реши снощи да сложи край на наблюдението върху правосъдието ни и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи.

В официалното прессъобщение се посочва, че ПАСЕ приветства преодоляването на политическата нестабилност и съставянето на коалиционно правителство през януари 2025 г. Като ключови постижения се изтъкват ограничаването на правомощията на прокуратурата, мерките срещу корупцията, новите закони за защита на подателите на сигнали и за по-голяма прозрачност при обществените поръчки.

Припомняме, че България се присъедини към Съвета на Европа през 1992 г., а до 2000 г. беше поставена под пълно наблюдение. ОЩЕ: Съдебната реформа е незавършена, но ПАСЕ слага край на наблюдението върху правосъдието ни