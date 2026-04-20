"Шефе, с Балабанов ще се връщаме в шоуто. Не, мерси, внасяме си от чужбина": ИТН мълчи, но интернет - не

"Тошко твърди, че щом не искате да гласувате за ИТН, на следващите избори ще внесе гласоподаватели от Африка за по 5 евро" и "ИТН, Сицилия ви очаква". Това са едни от ироничните коментари по адрес на "Има такъв народ" след разгромния им резултат на изборите.

Партията на Слави Трифонов не просто не влиза в следващия парламент, а пада под 1% подкрепа, което означава, че няма да има право на партийна субсидия.

На потребителите в социалните мрежи им прави впечатление оглушителното мълчание на ИТН, които не са коментирали срамния си резултат, но интернет не мълчи.

Интернет не мълчи

"Цяла нощ не съм спал. Чудех се кое ще ми липсва повече наглото овчедушие и високомерие на Балабанката или просташкия цинизъм и липса на каквото и да било приличие, възпитание и достойнство на Тошко. Ще ги запомним като предатели! Дано и с новия месия не стане така!", гласи един от коментарите в мрежата.

"Приличието, господа, приличието Не знам колко е умен народът ни, но има нещо хубаво в тия избори: показаха, че тия хора обичат приличието. Всичката досегашната сволоч изтече в канала - Тошко и Слави, лудият с Меча, крадецът Ивелин. ГЕРБ И Дебелия дадоха луди пари, за да останат. Волнодумството и пошлостта бяха наказани", гласи друг.

Социалните мрежи са заляти от мемета и подигравателни коментари към ИТН.

Най-често тейният лайтмотив е "Търсим си работа".

"Суверенът ви изпрати в бюрото за безработни. Дано сте крали повече, че да имате в сметките си", е описанието на едно такова меме.

"Шефе, с Балабанов ще се връщаме в шоуто... Не, мерси, внасяме си от чужбина", гласи друга подигравка.

"Тошко, трябва да намерим друг такъв народ, тоя вече не ни вярва", четем пък под карикатура.