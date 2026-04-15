Схемите за "инвалидизиране" на бюлетината: Как всеки може да повиши честността на изборите? (СНИМКИ)

Остават броени дни до предсрочния парламентарен вот на 19 април, на който България ще излъчи състава на своето 52-о Народно събрание и новата легислатура от 240 народни представители. В продължение на седмици Actualno.com ви представя най-важните въпроси и отговори за извънредните изборите и за какво да внимаваме в изборния ден.

Как да повишим честността на вота?

Вследствие на мащабните акции на МВР за противодействие на изборните нарушения и повишената гражданска активност в мисията за опазване на честността на вота, в публичното пространство отново се обсъжда темата за т.нар. "инвалидизиране" на вота. Този термин опитва да обясни процеса, при който членове на секционните избирателни комисии или различни фактори в рамките на самите секции (напр. видеонаблюдението) опитват умишлено да превърнат редовни бюлетини в невалидни, за да се намали резултатът на определен опонент или да се заличи "неправилно" гласуване.

Доказателства за мащабността на този процес се видяха именно от записите на видеокамерите за наблюдението на броенето на бюлетините на последните избори от октомври 2024 г., които впоследтвие бяха и частично касирани от Конституционния съд и довехода до последващото влизане на цяла нова партийна формация в състава на парламента.

Кои са схемите?

Според изборните правила за вота на 19 април гласът ни се счита за недействителен, ако:

знакът е различен от Х или V - изолзването на кръстчета, точки или защриховане е риск и би могло да доведе до дискусии сред членовете на комисията дали вота е валиден;

цветът на химикала не е син - използването на черен, червен или зелен химикал ще анулира бюлетината;

специални знаци и символи - всяко изписване на букви, цифри или послания по бюлетината също я прави невалидна;

няма два печата - ако изборната комисия не постави двата задължителни печата на гърба, бюлетината също е невалидна, поради което избирателя трябва да следи внимателно процеса след излизането си от тъмната стаичка;

вот за повече от една партия - ако гласоподавателя е отбялязал повече от едно квадратче за партия или коалиция, гласът отново е невалиден.

Това са формалните правила за изборни нарушения. В последните години обаче умишлените манипулации на вота стават все повече и все по-изобретателни. Изборните нарушения се случват най-често в момента на броенето на бюлетините от членовете на секционните комисии.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Мастило или графит: Класическа схема за "инвалидизиране" на бюлетини от член на комисията, който има поставено мастило или графит на някой от пръстите си. При броенето автоматично той оставя следи и така тя вече е невалидна, защото по нея има петно, точка или следи от химикал.

Липсващ печат: Както вече бе споменато, умишленото пропускане на единия от двата печата при подаване на бюлетината на избирател, за когото се предполага, че ще гласува "неправилно", е също добре известна схема за унищожаване на действителни гласове. Когато бюлетината бъде извадена от урната без печат, тя директно се отделя в купчината с недействителни.

Чичо Цено: Дописването на преференциален вот върху действителни бюлетини също придоби скандална известност в общественото пространство след случая с "чичо Цено", на който му "трябваха" определен брой преференции, за да пренареди листата. Това обаче не се случи посредством честен вот на избирателите, а от изборно нарушение на изборната комисия, заснето в реално време посредством видеоизлъчването.

Честността на вота

На изборите на 19 април хибридния начин на гласуване (с хартия и с машина) предпоставя отново наличието на голям брой недействителни гласове. Причината - само по себе си машинното гласуване елиминира изцяло недействителните бюлетини, тъй като хартиената разписка, която машината изпечатва след края на гласуването, се счита за действителна бюлетина. Оттам насетне гореизброените схеми сработват на всички избори именно при гласуването с хартиена бюлетина, което е много характерно за по-малките секции или за секциите в селата и малките населени места, в които скача и риска от купен и контролиран вот.

Снимка: ЦИК. Архив - видеонаблюдение 27 октомври 2024 г.

Ето защо изборни специалисти препоръчват всеки избирател да следи внимателно процеса по време на гласуване. Впоследствие при видеонаблюдението съществуват и редица платформи, които набират доброволци за проследяване на видеата от секциите по места, с които да се повиши доверието в изборния резултат. След края на изборния ден (след 20:00 ч.), преброяването задължително се излъчва на живо и се записва. Опитът досега показва, че често се случва в секции в риск от повишен нечестен вот камерата да е обърната към стената или да излъчва частично броенето. Оправданията с наличието на интернет връзка също бяха сред доводите на членовете на изборни комисии, в които видеонаблюдението не беше ефективно на последните избори през октомври 2024 г.

Къде мога да подам сигнал за изборни нарушения?

На тези избори органите на реда и служебната власт поведоха сериозна битка срещу купения и контролиран вот и осъществиха широко противодействие на изборните нарушения. От 19 март до 19 април в МВР работи денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес - 02/ 90 112 98. Сигнали за нарушения или евентуални престъпления може да се подават до МВР и по имейл: izbori@mvr.bg.

От 30 март в страната действа и специално комуникационно звено към "Единен европейски номер 112". Така на телефона за спешни повиквания 112 гражданите вече може да се подават сигнали за нарушения, свързани с изборите, като те ще се приемат от допълнителни оператори.

Сигнали могат да се подават в деня на вота до районните управления на полицията и дежурните районни прокурори - телефони за връзка с тях следва да ъбдат поставени на видно място пред всяка от избирателните секции. Сигнали за нарушения могат да се подават и до ЦИК.