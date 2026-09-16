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Заради липса на етика по случая "Петрохан": Божанов призова Йотова да изключи Валерия Велева от инициативния си комитет (ВИДЕО)

16 септември 2026, 10:27 часа 1239 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради липса на етика по случая "Петрохан": Божанов призова Йотова да изключи Валерия Велева от инициативния си комитет (ВИДЕО)

"Призовавам г-жа Йотова и г-н Вълчев като журналисти да се разграничат незабавно от г-жа Велева, да я извадят от Инициативния комитет, защото такава безотговрност към пострадали лица, е абсолютно недопустима, не само от журналистическа, но и от етична гледна точка". Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с изнесена от "Епицентър" информация, че Ивайло Калушев и Николай Златков последно посягат на 13-годишно момиче. 

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От "Демократична България" заявиха, че не защитават когото и да било и че за тях е недопустимо 13-годишно момиче да бъде насилвано. "Ние възразяваме срещу това да бъдат разкривани лични данни, те можеха и трябваше да бъдат заличени", каза още Божанов. ОЩЕ: Спрете да говорите и "анализирате": Криминален психолог за случая "Петрохан-Околчица"

Той заяви, че от "Демократична България" са свикнали, когато става въпрос за разследване срещу тях, в тези медии да изтича информация от прокуратурата. 

"Излязоха данни за уязвими лица, за момиче, което е все още живо. Тя не е сред жертвите, за неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия по тези медии", добави още Божанов.

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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