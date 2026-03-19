Шоу, кризи, популизъм - политици в битка за гласове: Говори Даниел Киряков (ВИДЕО)

19 март 2026, 14:45 часа 1761 прочитания 0 коментара

Румен Радев в предишната си роля на президент е бил патрон и е подкрепял българския спорт, бенефиси и гала вечери на звездите. Въпросът е дали тези хора връщат нещо като услуга, дали техният образ девалвира, влизайки в политиката, независимо от коя партия. Като гражданин на тази страна, човек има право да изразява политическите си възгледи, публично да отива да гласува. Да бъде на избираемо или не избираемо място в листите. Въпросът е посягането към тях дали ги сваля от пиедестала, на който обществото ги е поставило. 

Това каза комуникационният експерт Даниел Киряков в предаването "Студио Actualno", по повод присъединяването на видни български спортисти в листата на новата политическа коалиция на бившия държавен глава Румен Радев "Прогресивна България"

Сред присъединилите се са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, плувецът Петър Стойчев, който оглавява листата в Смолян, бившият акробат Енчо Керязов, в момента заместник-кмет на Ямбол и олимпийският медалист Йордан Йовчев, който ще заеме второто място в листата за Пловдив. 

"Ние сме в една епоха на инфотеймант и може би в микс с популизма, който небезизвестно седи като печат на политическия процес не само в България, но и в света, сме в една ситуация на постоянно шоу, постоянна криза, постоянно напрежение. И когато се появят тези лица в един момент, те не могат да бъдат приети еднозначно", обясни Киряков. 

Освен спортисти, сред водачите в листите на "Прогресивна България" са и експерти, бивши министри от служебни кабинети и университетски преподаватели. Формацията на Румен Радев ще регистрира кандидатите си за парламентарните избори на 19 април.

Според новото проучване на социологическа агенция "Маркет линкс", проведено между 7 и 15 март по метода пряко лично интервю и онлайн анкета, "Прогресивна България" ще получи 21,1% на предстоящите избори, а ГЕРБ-СДС е с 18,6%. 

На трето място са ПП-ДБ с 12%. 4-процентовата бариера преминават още ДПС (7,2%) и „Възраждане“ (4,9%). Малко под прага за влизане в парламента остават БСП-ОЛ (3%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (2,7%). Данните показват още, че се очаква висока избирателна активност – над 50% от запитаните заявяват, че ще гласуват.

Какви още са очакванията за предстоящите избори - вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.

Александра Йошева Отговорен редактор
