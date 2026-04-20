"Шоу за наивници": Радев се показа с Шкодата и после пак я заряза за лимузина (ВИДЕО)

Горката Шкода! Така започна коментара си Цвета Кирилова от "Синя България", която посочи интересен детайл - бившият президент Румен Радев вчера отиде да гласува със старата си и национално известна вече Шкода, но след като партията му "Прогресивна България" спечели изборите, си тръгна отново с лъскава лимузина.

"Шкодата пак е зарязана. Врътна й едно кръгче за 20 минути - шоу за наивници, и отново вечерта избърза да скочи на лимузината", коментира в свой Фейсбук пост Кирилова.

"Апропо, протестиращите млади хора вместо да въстанат срещу руското влияние, за да бъде България истинска европейска държава, протестираха против увеличаването на данъка върху дивидентите. Как 20 годишни получават дивиденти?! Но дивиденти получават комунягите и ДС, които извършиха престъпната приватизация. Жалко, че днешните млади хора бяха излъгани както техните родители", допълни Кирилова.

"Всъщност, той защо заряза Шкодата?! Толкова близо до народа беше, а за толкова кратко време", коментира иронично тя.

"Честита победа, г-н БОТАШ"

По-рано Цвета Кирилова "поздрави" Радев с просторен коментар, озаглавен "Честита победа, г-н БОТАШ".

"Стратегията на Путлер и проруZките български военни и университетски преподаватели, ангажирани с тази победа, основите на която бяха положени в далечната 2012 година, Ви отреди първото място. Вие, г-н Боташ, просто се движихте последователно и целенасочено по този хибриден и вреден за държавата ни план", написа тя.

"Ако политици, с дългогодишен практически опит, не са съумели да предвидят отчетливо днешните заплахи и събития, които са развивани в стройна стратегия вече повече от десетилетие и за което многократно алармирах, то тогава всички тези хора нямат място в политиката. Те просто пропиляват с абсолютна небрежност, идейна безпомощност и стремеж към клиентелизъм бъдещето на България. Те жертват не само националния интерес, но и рискуват да прахосат постиженията, които българското общество е изстрадало през борбата, доходите и мечтите си с години време от живота си", смята още Кирилова.

Тя вярва, че предстоящата смяна на членовете на ВСС и главния прокурор на Републиката ще свали маските и ще се разкрие "истината".

"Когато лъжата се качи на асансьора, истината започва да се изкачва по стълбите. Рано или късно и тя идва! Напомням, че и ИТН бяха първа политическа сила, днес остават под чертата. Всички знаем, че общественото доверие не е константа. Но с лъжа и обществена манипулация нищо положително не може да бъде съградено. Честита победа, г-н БОТАШ!", завърши коментара си тя.