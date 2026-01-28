"Шредерите прегряват": ДБ сигнализират за преждевременно унищожаване на документи в КПК (ВИДЕО)

Лайфстайл:

"Още през миналата седмица започна унищожаването на документи в КПК. Шредерите прегряват", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента след като парламентът реши да закрие антикорупционната комисия чрез второто четене на Закона за Сметната палата, който депутатите приеха днес. Ето защо от "Демократична България" обмислят сигнал до Министерство на вътрешните работи, стана ясно още от изказването на Божанов. 

Закриването на КПК

"Това, което се случи днес е, че Борисов и Пеевски платиха с едни загубени стотици милиони от ЕК по ПВУ, за да си заметат следите от КПК, от това, че тя беше използвана като бухалка и склад за компромати", смята още лидерът на "Да, България".

Божанов заяви, че от ПП-ДБ са гласували против, защото прехвърлянето на функциите към Сметната палата ще наруши всички международни стандарти. 

Божанов обясни и защо са били против след като и ДБ са искали закриване на КПК, като добави, че те са искали това да се случи по различен начин. Идеята им е била тя да бъде закрита в сегашни яси вид и да бъде създадена нова с по-олекотени функции.

"Сега просто се скрива бухалката на друго място", добави Божанов. ОЩЕ: ГЕРБ и ДПС окончателно закриха антикорупционната комисия

Техен закон отлежава

От ДСБ алармираха, че от 70 дни в деловодството на парламента отлежава ключов закон, който касае стотици хиляди български граждани и управляващите отказват да го разгледат и то при положение, че гледат Закона за движение по пътищата. "Това е законът, който предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС", смята Йордан Иванов. 

Той призова да се свърши надпартийно и да се разреши този въпрос. ОЩЕ: ДСБ предлагат МПС да се прехвърлят без нотариус

