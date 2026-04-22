"Ще трябва да променим своя подход": Мирчев за вътрешните скандали в ПП-ДБ след изборите

"Предстои ни сериозен вътрешнопартиен разговор и провеждането на честна коалиционна дискусия. Защото ако искаме на следващите избори да бъдем естественият носител на вот за развитие и промяна, ще трябва първо да променим своя подход, така че да предложим ясни послания и категорично поведение, които избирателите заслужават, а демокрацията ни изисква." Това написа в профила си в социалните мрежи съпредседателят на "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев.

Един от вероятните поводи за думите му - вътрешнокоалиционното напрежение в редиците на парламентарната група, прераснали в напрежение и сред част от електората на коалицията по повод преференциите на изборите и разместванията на част от листите по места. Най-ключов на този етап е въпросът с влизането на Манол Пейков и Чило Попов в парламента, въпреки рекордните преференции за тях.

Разковничето се крие в избора на лидера на ПП Асен Василев, който трябва да избере дали да използва първото си място в Пловдив, или това в родния му град Хасково.

Буря в чаша вода или истинска криза?

Часове след като стана ясно преференциалното разпределение на вота и съотношението между депутатите на ДБ и ПП в коалицията, което за първи път ще е в полза на ДБ, заваляха и коментарите за представителството от конкретните депутати в новия парламент.

Елисавета Белобрадова от "Да, България" написа дълъг и емоционален пост в защита на Пейков. "Маноле, искам да ти кажа, че ти си ми колега завинаги. В шоубизнеса. И си ми съратник завинаги. Съмишленик, сродна душа, приятел в битка. Носиш си сърцето на ревера, както аз проклетията. Айде, ИДВАЙ СИ ВЕЧЕ или аз идвам в Пловдив. И не на омразата!", заяви тя в пост във Facebook.

Манол Пейков също написа дълъг пост в профила си в социалната мрежа. "И не, София и Пловдив не са България. Все още не са. Да не говорим, че ПП-ДБ е единствената партия/коалиция, която не губи мандати", казва той. В заключение Пейков пише, че "единственото сигурно нещо е, че ни предстои необичайно драматичен политически сезон". И обещава "ще бъдем там - поне онези от нас, които бъдат избрани, за да защитаваме нашите ценности. Всеки ден. Всяка минута. И да се борим за свободата, европейското бъдеще и благоденствието на България".

Поради това пък Мирчев в публикацията си обобщава: "Времето за следизборна равносметка започва с благодарност и ще продължи с откровена дискусия в рамките на коалицията и с нашите поддръжници в идните седмици и месеци".

