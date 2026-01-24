Ще влезе ли Андрей Чорбанов в партията на Радев? Депутатът с категоричен отговор

Независимият народен представител Андрей Чорбанов заяви, че гледа с положително око на решението на Румен Радев да напусне президентския пост и да се включи в активния политически живот. В интервю за предаването „Офанзива“ Чорбанов подчерта, че държавният глава се отличава ясно от досегашния политически модел и „статуквото“, в което той включва всички представени в настоящия парламент партии.

Радев срещу статуквото

Според Чорбанов, в момента българската политика страда от дефицит на градивни идеи. „В момента се говори много повече срещу, отколкото за това какво и как трябва да се направи“, посочи депутатът. Той изрази очакване за появата на нов политически субект, който да предложи конкретни решения, вместо да залага единствено на противопоставянето.

Въпреки „категорично позитивното“ си отношение към личността на Румен Радев, Чорбанов бе категоричен, че на този етап не би се присъединил към евентуален негов проект. Той уточни, че симпатиите му са лични и не означават автоматично съгласие с бъдеща партийна програма.

„В никакъв случай не бих се обявил за представител или говорител на президента“, заяви той, добавяйки, че би обсъдил участие във формация едва след като види ясни приоритети, програма и екип.

Раздялата с „Има такъв народ“

Андрей Чорбанов коментира и причините за напускането на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН). Като основни мотиви той посочи подмяната на ценностите, маргинализирането на ключови политики и липсата на реални решения в действията на партията.

Депутатът отправи критика към начина, по който функционират политическите формации у нас. Според него парламентарната група трябва да бъде „сбор от индивидуално мислещи хора, които стигат до общо решение“, а не място за „унифициране на мисленето“ и сляпо следване на партийни повели.

Изборни правила и машинно гласуване

По темата за промените в Изборния кодекс, Чорбанов защити машинния вот като най-надежден инструмент за сигурност. Той се обяви против въвеждането на сканиращи устройства, които според него не решават проблема с доверието в изборния процес.

Депутатът разкритикува управляващото мнозинство за това, че предлага мащабни промени „в последния момент“. Той определи този подход като генериращ съмнения, тъй като парламентът е имал достатъчно време за по-задълбочен и ранен дебат по темата.

ОЩЕ: "От партия, спечелила избори, до маргинална формация": Андрей Чорбанов обясни защо напусна ИТН