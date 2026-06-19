След като свалиха охраната му: Пеевски иска НСО да покаже кого пази и на каква цена

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес. Това предлага проект за решение внесен в Народното събрание от ДПС - Ново начало.

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Според мотивите на партията решението ще даде възможност обществото да получи по-ясна информация за лицата, ползвали охрана от НСО, основанията за това и разходваните публични средства. Предвижда се данните да бъдат предоставени по законосъобразен ред, без да се засяга класифицирана информация, като същевременно се гарантират прозрачност и отчетност.

Припомняме, че в средата на месец май тази година санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски остана без охрана от НСО. Информацията тогава гласеше, че трима служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), ангажирани досега с личната му охрана, вече са оттеглени.

Свалена беше и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.