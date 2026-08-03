"То на него от едно време законът все му пречи": Даниел Вълчев за Борисов и президентския вот

"Борисов загадъчно мълчи, търсейки да създаде впечатление, че държи някакви карти. Карти той може и да държи, обаче този път състезанието е по висок скок. А той знае, че е малко натежал и се чуди как да излъже закона за земното притегляне. То на него от едно време законът все му пречи". Това написа в профила си в социалните мрежи деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Даниел Вълчев. По-рано в понеделник той окончателно сложи край на спекулациите по отношение на своето потенциално участие в президентския вот наесен - такова няма да има.

В публикацията си той на практика основно разкритикува останалите имена, за които се спекулира в публичното пространство - Андрей Гюров и Георги Кандев:

"Чух, че г-н Гюров го мотивирали (страдателен залог) да се кандидатира за президент, но той не бил решил (деятелен залог, обаче засега без деяние). Да се чуди човек, защо тогава месеци наред цял екип ходи с него, за да заснема и разпространява кадри колко ловко се бръсне, как небрежно подпява песен, чийто текст видимо не знае, и как тича усмихнат без нито капка пот. Иначе, ако хамлетовското му колебание завърши с това, че “ще бъде”, това, което щял да бъде, било граждански кандидат.

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Г-н Кандев не бил решил дали да влиза в политиката. Иначе напуснал МВР, защото бил недооценен. Не съм сигурен какво точно значи да си недооценен, при положение, че заемаш поста главен секретар на МВР, което (доколкото ми е известно) е най-високата професионална позиция за един полицай. И кой напуска работата си с изявление до медиите, ако не смята да се занимава с публична дейност? Но кой съм аз да питам", пише още Вълчев.

И за основния претендент

По адрес на заявката за кандидатиране на настоящия президент Илияна Йотова, проф. Вълчев сподели:

"Г-жа Йотова постъпи най-мъжки, заявявайки открито, че ще се кандидатира за президент. Вярно, и тя спомена, че ще е граждански кандидат, което обобщено ни отвежда до логичния извод, че то в политиката политици май няма. Но пък граждани - дал Господ изобилие", пише още Вълчев.

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Той повтори и тезата си от участието си в БНТ, в което на практика за първи път потвърди, че няма да участва в предстоящите избори.

"Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха, и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение. Признавам, че в един момент доста се колебаех - бях започнал да се лаская (вероятно напълно неоснователно), че мога да направя добри неща от подобна позиция. През последните седмици обаче за пореден път се убедих, че аз съм си тъкмо на мястото, на което искам и на което трябва да бъда - място, което ми дава правото да мисля критично и от което мога свободно да изразявам мнението си. Не е тайна, че у нас политиката от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби. Не че не съм го знаел и преди, но последните месеци ме поразиха с опитите цялата тая цапаница да бъде структурирана като рекламна кампания за стоки на промоция. Но пък, чест прави на онези, които са готови да преминат през това. Стига да преминат с истинските си лица и с истинските си подбуди", гласи още част от публикацията му.

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