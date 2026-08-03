Васил Божков е подкупвал Бойко Борисов? Говоренето и детайлите в правосъдието в България и в САЩ

За мен лично е потвърдено това, че той (Васил Божков) е давал солидни суми на Бойко Борисов. OFAC имат много данни за такива случаи – за да влезеш в списък като "Магнитски", това е начинът. Може да се каже, че Бойко Борисов не е в списъка, защото е сътрудничил на САЩ и е пощаден. Това заяви близкоизточният анализатор Руслан Трад, визирайки публикувана страница от документ по делото, което Васил Божков е завел в САЩ, за да му бъдат свалени санкциите, наложени по закона "Магнитски" - ОЩЕ: Васил Божков съди САЩ за санкциите по "Магнитски": В делото изплуват имена на политици

Имам чувството, че тази новина се третира като решение на съд. В какво е новината – знаем, че Васил Божков го твърди това от години (че е давал подкупи на Бойко Борисов и Владислав Горанов), каза пред сутрешния блок на Нова телевизия Кристиян Шкварек. Според него, сега просто в публикувания документ се посочвало пак, че Божков твърди, че е давал подкупи. Шкварек обаче или не знае, или не е обърнал внимание на думите "OFAC found" в документа, които подсказват, че Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е установила даване на подкуп не само защото Божков го твърди, а и заради своя информация – ВИЖТЕ И НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

Поведението на Васил Божков

Интересен факт по темата – преди да заведе дело в САЩ срещу санкциите, наложени му по закона "Магнитски", Васил Божков спря да поддържа твърденията си, че дал общо 60 млн. лева на Владислав Горанов и Бойко Борисов. При това Божков пропусна да повтори обвиненията си точно там, където има значение – не в социалните мрежи, не в прессъобщения или в интервюта, а пред съда – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Божков рязко "забрави" предишните си показания за 60 млн. лв. подкупи за Борисов и Горанов

"За период от по-малко от три години, от 2017 г. до края на 2019 г., съм предал директно на министър Владислав Горанов и на министър-председателя Бойко Борисов над 60 милиона лева по тяхно директно искане и разпореждане“. Това твърдеше в сигнала си до прокуратурата през 2020 г. Васил Божков, като през това време се укриваше в Дубай след десетки повдигнати му обвинения. Документът беше изпратен още до президента, парламента, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, политически партии и посолствата на САЩ и Великобритания в България.