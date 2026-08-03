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От бюджета до новите шефове на служби: Каква беше първата работа на 52-ото НС

03 август 2026, 14:04 часа 233 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От бюджета до новите шефове на служби: Каква беше първата работа на 52-ото НС

След като депутатите от 52-ото Народно събрание излязоха във ваканция излезе отчет какво са свършили за своята първа сесия. Справката е изготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ на Народното събрание и парламентарния пресцентър. Периодът на отчет започва от 30 април, когато депутатите положиха клетва  до 31 юли 2026 г., когато излязоха във ваканция. За този период парламентът е имал 39 пленарни заседания.

Колко закони приеха депутатите?

През първата си сесия 52-рото Народно събрание е приело 28 закона и 89 решения.

През първата сесия Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за тази година. Беше гласуван и Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Парламентът прие изменения в Изборния кодекс, в Закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за държавния дълг, в Закона за защита на конкуренцията, допълнение в Закона за защита на потребителите и др.

Със свои решения парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. и на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на Държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Народното събрание реши да бъде открит филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич.

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В 52-рото Народно събрание са постъпили общо 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от народни представители. По време на първата сесия в парламента са внесени 137 проекторешения, от които 98 от народни представители, както и 2 проекта за обръщения и декларации.

52-ият парламент избра правителство и шефове на служби

Народното събрание избра Министерски съвет с министър-председател Румен Радев, както и председатели на Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и подуправител на НЗОК. 

Депутатите насрочиха президентския вот

Парламентът насрочи изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. Народното събрание прие и процедурните правила за условията и реда за отправяне на предложения за кандидатури, предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите, изслушване на кандидатите и избор на членове за съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. ОЩЕ: Преди да си почиват: Какво свършиха депутатите и как ще ни се отрази? (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Всички искат да питат премиера

В 52-рото Народно събрание до 14.00 часа на 31 юли 2026 г. са зададени 765 въпроса и са отправени 10 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 пленарни заседания за петъчния парламентарен контрол. Блицконтрол е провеждан в рамките на две пленарни заседания, а в четири е имало изслушвания.

Парламентарното време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание през първата сесия е било 37 часа и 56 минути. В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, изслушвания и блицконтрол.

От зададените въпроси с писмен отговор са 602, а 163 – с устен. Отговорено е на 546 въпроса, а 64 са били оттеглени. Били са отправени 10 питания с устен отговор, като на 6 от тях е отговорено в рамките на сесията.

21 въпроса са задали народни представители от всички парламентарни групи към министър-председателя и вицепремиерите по време на блицконтрола. ОЩЕ: Луксозни ядки, девет вида кафе и 1400 кутии бонбони за депутатите: Парламентът обяви обществена поръчка за над 100 хиляди евро

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Депутати Бюджет 2026 52 Народно събрание 52 парламент
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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