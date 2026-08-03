Левски окончателно се сбогува с "Герена" в Европа пред пълни трибуни

Левски отново ще разчита на мощна подкрепа от трибуните в европейски мач. От клуба официално обявиха, че всички билети за домакинството срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига са разпродадени. Двубоят е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, който ще бъде изпълнен до краен предел. Очаква се повече от 17 000 привърженици да застанат зад отбора на Хулио Веласкес в първата среща с първенеца на Казахстан.

За трети пореден път: Левски разпродаде "Герена" за Европа

Това е третият пореден европейски мач на "Герена" през настоящия сезон, за който билетите свършват предварително. Същото се случи и при домакинствата срещу Борац Баня Лука и Университатя Крайова в предишните два квалификационни кръга.

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Продажбата на пропуските за двубоя с Кайрат не премина без проблеми. Част от привържениците срещнаха затруднения при опитите си да закупят билети онлайн. Това доведе до напрежение и до образуването на сериозни опашки пред касите на стадиона, включително преди шампионатния мач със Септември. В крайна сметка всички налични места бяха изчерпани, а „сините“ отново ще играят пред пълни трибуни.

Последен европейски мач на "Герена" - плейофът най-вероятно ще се играе на "Васил Левски"

Срещата с Кайрат най-вероятно ще бъде последното европейско домакинство на Левски на "Георги Аспарухов" през този сезон. Независимо дали продължат към плейофите на Шампионската лига, или преминат в плейофния кръг на Лига Европа, "сините" ще трябва да приемат следващия си съперник на Националния стадион "Васил Левски".

Причината е очакваният огромен интерес и възможността значително повече привърженици да присъстват на решителната битка за място в основната фаза на един от двата най-престижни европейски клубни турнира. Реваншът срещу Кайрат е на 11 август от 18:00 часа българско време в казахстанския град Туркестан.

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