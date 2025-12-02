След оттеглянето на бюджета, ПП-ДБ с нови искания: Денков за протеста и безредиците

„Това беше протестът на двете „Не-та“ - „Не на Шиши“ и „Не на Боко“. Този протест беше за бъдещето на младите, да не ги лъжат, да не ги крадат и да имат бъдеще в България“. Това заяви бившият премиер и настоящ заместник-председател на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков пред bTV. По думите му Бойко Борисов трябва да се пенсионира, „ако иска ГЕРБ да има бъдеще, а Делян Пеевски да бъде премахнат от политическата система на България“.Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

„Пеевски не само е вреден, но е опасен за България“, посочи Денков. Той заяви, че в момента опозицията освен оттеглянето на Бюджет 2026, вече иска оставката на правителството.

Пеевски е вреден и опасен за България, премиерът няма контрол

Снимка: Actualno.com

„Аз не виждам правителство, което не може да си направи бюджета, как може да остане на власт?“, коментира зам.-председателят на ПП. Той запита премиера Росен Желязков и министъра на вътрешните работи Даниел Митов дали са били информирани от ДАНС, че на протеста се готвеше „организирано меле“.

Денков сподели, че е говорил с премиера снощи, който му е заявил, че се опитва да въведе ред в центъра на София. „Министър-председателят е в много трудна ситуация, защото не контролира ситуацията, която се случва. Трябва да проверят кои са провокаторите, кой им е давал командите и всеки да си понесе последствията“, настоя той.

Според него, докато МВР не се изчисти от провокаторите, винаги ще има такива проблеми по протестите. „Ние искахме мирен протест, който трябваше да приключи в 22:00 ч. Всичко останало след това не е част от протеста. Ние нямаме нищо общо с провокаторите и агитките, а е работа на полицията да каже какви са, кой ги е организирал и кой им е платил. Пеевски и Румен Радев, ако искат да си мерят агитките, но ние нямаме нищо общо с тях“, категоричен бе Николай Денков.

И се закани, че ако управляващите продължат да лъжат хората с бюджета, ще има още протести.

