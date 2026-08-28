Тъжната 100-годишнина на гиганта, който загуби всичко за по-малко от десетилетие

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Животът има лошият навик да изненадва. Понякога с хубаво, друг път - неприятно. А най-лошото е, че никога не можем да сме подготвени нито за едното, нито за другото. Големите трудности идват точно в най-неочакваните моменти. Когато се случва нещо голямо, за което се предполага, че трябва да бъде незаменимо. Но животът ни тества. Пробва ни дали ще се справим, дори в такива моменти. Именно през такова изпитание премина Фиорентина. "Виолетовите" загубиха три много важни фигури, които промениха историята им, точно преди знаковата си 100-годишнина.

Фиорентина загуби капитана си

Всичко започна на 4 март 2018 г. в Удине. Преди мач от Серия А, капитанът на Фиорентина Давиде Астори почина в съня си. Той беше само на 31 години и се състезаваше за Италия и на национално ниво. Капитанската лента не беше просто формалност за Астори. Той беше една т най-харизматичните фигури в италианския футбол по онова време. Роден лидер и голям професионалист, той водеше Фиорентина с пример и класа. Централният защитник играеше за "виолетовите" вече почти 2 години, като имаше 109 мача на сметката си. Давиде Астори беше почетен подобаващо - тренировъчната база на Фиорентина беше кръстена на него и беше приет в Залата на славата на клуба.

Но покрай кончината му остана горчив вкус. След като стана ясно, че причината за смъртта му е инфаркт, се оказа, че доктор се е подписвал под документи, че Астори може да играе и няма проблеми със сърцето, докато явно е имал такива. А през 2021 г., когато Италия спечели Евро 2020, капитанът на "скуадра адзура" Джорджо Киелини каза, че би искал Астори да вдигне купата с тях. Киелини и съотборниците му посветиха трофея именно на него.

Кошмарът продължи 6 години по-късно

Кошмарът продължи през 2024 г. Малко повече от 6 години след смъртта на големия капитан Давиде Астори, на 19 март, Фиорентина се сбогува и с генералния си мениджър Джо Бароне. Той почина на 57-годишна възраст, отново след инфаркт. Той беше много обичан във "виолетовия" клуб. Въпреки че беше на ръководна позиция, Бароне се държеше с всички по приятелски. Беше дружелюбен и даваше всичко за отбора. Генералният мениджър правеше каквото е нужно, за да може Фиорентина да просперира и да бъдат изпълнявани стратегията и желанията на собстеникът Роко Комисо, който пое "виолетовите" през 2019 г.

Почина човекът, удвоил стойността на Фиорентина

Но феновете на Фиорентина сякаш не бяха страдали достатъчно. На 16 Януари 2026 г., на 76-годишна възраст, почина и собственикът Роко Комисо, след продължително заболяване. Той издигна "виолетовите" на друго ниво, след като ги закупи през лятото на 2019 г. срещу 160 милиона евро. А в момента на смъртта му Виола беше оценена на около 400 милиона евро. Роко Комисо беше вдигнал цената на Фиорентина два пъти и половина за по-малко от 7 години. Бизнесменът беше вложил много от себе си в клуба. Чрез своята медийна компания "Mediacom", Комисо инвестира 130 милиона евро за изграждането на тренировъчния център "Виола Парк", а всеки сезон осигуряваше по 25 милиона евро за клуба.

Той дори се пребори с оправата на града, за да бъде реконструиран стадион "Артемио Франки". И то не само, за да бъде използван от Фиорентина, а за да бъде домакин на мачове от Евро 2032.

"Виолетовите" можеха да посрещнат 100-годишнината си в Серия Б

През миналия сезон Фиорентина страдаше и на терена. "Виолетовите" бяха в зоната на изпадащите в Серия А през почти цялата кампания. Ако бяха изпаднали в Серия Б, това щеше да е едва шестият им път във втория ешалон на Италия, като те не са стъпвали там от 2004 г. И бяха ли го направили, те щяха да прекарат 100-годишнината си извън елита. Фиорентина започна сезон 2025/26 кошмарно. В края на предходния сезон "виолетовите" се разделиха с треньора си Рафаеле Паладино. За началото на новата кампания бяха водени от знакоявия за тях Стефано Пиоли, но и той не издъжа дълго. Специалистът беше уволнен след само 10 кръга, в които записа 6 загуби и 4 равенства.

На негово място дойде Паоло Ваноли, но феновете на Фиорентина не бяха изпълнени с доверие към него. Първата победа на отбора дойде чак в 16-ия кръг, а "виолетовите" посрещнаха Коледа и Нова година на дъното на Серия А.

Управата на Фиорентина остана в семейството

След кончината на Роко Комисо, управлението на Фиорентина остава в семейството. Синът му Дзузепе стана президент, а съпругата му Катрин влезе в борда на директорите .Много важна част от "виолетовите" стана и Фабио Паратичи, който пое ролята на спортен директор. Именно на нея се подвизаваше и в Ювентус, когато "бианконерите" бяха в серия от 9 поредни шампионски титли на Италия. Фиорентина излезе от зоната на изпадащите на 23 февруари - по-мамлко от 3 месеца преди края на сезона в Серия А. В крайна сметка "виолетовите" завършиха на 15-о място с 42 точки - четвъртият най-малък актив в историята на клуба.

А основни фигури в оцеляването на Фиорентина бяха привлечените под наем през зимата Джак Харисън, Джовани Фабиан, Манор Соломон и Марко Брешанини. За тяхното пристигане на "Артемио Франки" заслуга има именно Фабио Паратичи.

Фиорентина може да отбележи 100-годишнината си

Фиорентина започна настоящия сезон подобаващо. В клуба пристигнаха цели 10 нови футболсити, за които бяха дадени около 100 милиона евро. Също така, доста играчи напуснаха, тъй като отборът няма да играе в Европа през тази кампания. Отново с основна заслуга е Паратичи. Новият треньор на "виолетовите" е Фабио Гросо, който се доказа в Италия като върна Сасуоло в елита и запази мястото му там. И въпреки всички трудности и промени, Фиорентина има шанс да направи запомнящ се сезон, с който да отбележи 100-годишнината си.

"Виолетовите" нямат трофей от Копа Италия, която спечелиха през 2001 г., не са участвали в Шампионска лига от сезон 2009/10, не са влизали в топ 5 на Серия А от сезон 2015/16. А и едно участие в Европа няма да им се отрази зле, въпреки че през последните години бяха постоянен участник в Лигата на конференциите.

"Виолетовите" минаха през ада и се насочват към хоризона

Така само в рамките на 8 години Фиорентина мина през ада. Цели три пъти. Загуби много важни фигури и то в моменти на възход, когато именно те бяха двигателят на водещите процеси. Но "виолетовите" се изправят. Издържаха изпита на живота. Успяха да се спасят от изпадане и са готови с нови сили да поемат към хоризонта. А там ги чакат върхове, които не са покорявани отдавна. И въпреки мъката, Фиорентина има новите си двигатели, които да осигурят силата да ги изкачи.

Автор: Николай Илиев

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