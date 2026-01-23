Соломон Паси: С този Борд за мир Тръмп ражда нова история

Няма нищо необичайно или притеснително в това правителство в оставка да взема стратегически външнополитически решения. Това заяви Соломон Паси, председател на Атлантически клуб в България. По думите му, подобна практика е напълно нормална в редица европейски държави, където често има предсрочни избори и продължителни преговори за съставяне на правителства. „Холандски, белгийски и други премиери са взимали ключови решения именно в такъв момент“, добави Паси.

Още: "Подем на украинския дух": Велизар Шаламанов обясни как в Украйна се водят четири войни

Той добави и че според него Тръмп с Борда за мир ражда нова история. И обясни какво представлява новата инициатива. „Тя е създадена да наложи мир в определени зони на света. Как – мир може да се наложи с преговори, но не с всекиго може да се преговаря. Има и случаи, когато трябва да се измъкне Мадуро от столицата на Венецуела. С един по единия начин, с друг - по другия.“

Паси коментира, че присъединяването на България към новата международна инициатива, определяна като Борд за мир, е стратегически ход. Основният принцип в международните отношения, по думите му, е: ако нещо голямо и важно ще се случва, по-добре е да стане с теб, отколкото без теб.

„Ако този съвет беше скучен и формален орган, България нямаше да бъде поканена. Ако в него участваха само големите държави, нашият глас нямаше да се чува. В сегашния формат страната ни има реален шанс за влияние“, подчерта той.

Още: Соломон Паси: И с Шенген, и с еврозоната закъсняхме

Паси направи паралел с началото на 2000 г., когато България едновременно преговаряше за членство в ЕС и НАТО и участваше в сложни геополитически процеси. „Тогава залогът беше много по-голям. Днес ситуацията е далеч по-лесна за управление“, каза той.

Нов световен ред и ролята на САЩ

Според бившия външен министър светът се намира в процес на преход към нов международен ред, тъй като сегашният модел, изграден след Втората световна война, вече не работи ефективно. По думите му инициативата, зад която стои Доналд Тръмп, цели да запълни вакуум в глобалната политика чрез алтернативни механизми за налагане на мир в кризисни региони. „САЩ действат с мащаб, въображение и лидерство – качества, които в последните години липсват в Европа“, заяви Паси, като даде пример с дългогодишния нерешен проблем с Косово.

Какво може да спечели България?

По думите му България не трябва да се фокусира върху това какво евентуално би дала, а какво може да получи. Като пример Паси посочи възможността български компании да участват във възстановяването на Газа – процес, който по предварителни оценки ще струва десетки милиарди долари. „Ако не си поискаш, няма кой да ти даде“, подчерта той и допълни, че страната ни традиционно не формулира достатъчно ясно интересите си пред своите стратегически партньори.

Трябва ли парламентът да ратифицира документа?

Според Паси ратификацията от Народното събрание е ключова и трябва да стане възможно най-бързо. В противен случай инициативата рискува да се превърне в централен предизборен спор, което би навредило както на външната, така и на вътрешната политика на страната.

„Изборът е ясен – или сме вътре и участваме в оформянето на процеса, или сме отвън и решенията се взимат без нас“, заключи Соломон Паси.