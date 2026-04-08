Започна доставката на машини за изборите в чужбина

От днес започва предоставянето на машините за гласуване в секциите извън страната. В общо 129 секции зад граница ще се гласува и с машини, предаде БНТ. В началото на седмицата ЦИК назначи съставите на секционните комисии в чужбина за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Според последните законови промени, на тези избори има ограничение до 20 секции в страните извън ЕС, като изключим консулствата и дипломатическите представителства.

10 дни преди изборите изтича срокът за кметовете на общини, които трябва да направят предложение до РИК за съставите на подвижните секционни избирателни комисии, предаде БГНЕС. До 8 април също общинските администрации трябва да представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.

На интернет страницата на съответната община се публикува и списъкът на заличените лица. Също 8 април е срокът, до който РИК трябва да назначи СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Още: Важните моменти, за които да внимаваме при вота с машина на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)