Кой (не) може да гласува на вота на 19 април и защо? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Постепенно се доближаваме до изборния ден, в който България ще излъчи следващия състав на законодателната власт. В поредица от статии Actualno.com обобщава всичко най-важно, което вълнува избирателите преди парламентарните избори.

Какво избираме?

На 19 април 2026 г. ще се състоят осмите предсрочни избори за последните пет години. Чрез тях ще бъдат излъчени новите 240 народни представители в следващия парламент. Гласуването отново е в общо 31 многомандатни избирателни райони (МИР), всеки от които излъчва предварително определен брой депутати, пропорционално на населението. Многомандатните райони съвпадат с административните области на страната, с изключение на София-град - разделена на три района, и Пловдив - разделен на два. Изборите се организират от служебното правителство на Андрей Гюров.

Кой има право да гласува на изборите?

Според Изборния кодекс право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:

имат българско гражданство;

са навършили 18 години към изборния ден включително;

не са поставени под запрещение;

не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Има изискване гражданите да имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната, като поне единият от тях да е на територията на съответната община, а в изборите за кмет на кметство - на територията на кметството. Изборният кодекс не допуска гласуване с пълномощно, независимо дали е нотариално заверено. Гласуването се извършва лично от избирателя.

Още: Правилата и куриозите: Как ще гласуваме с хартиена бюлетина на 19 април? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Още информация от Централната избирателна комисия вижте ТУК.

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

От избирателните списъци се заличават имената на следните лица:

включените в списъците за гласуване извън страната;

включените в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес;

включените в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

поставените под запрещение;

изтърпяващите наказание лишаване от свобода;

снабдените с удостоверение за гласуване на друго място.

Информацията за заличените лица в електронните системи не се актуализира веднага, а автоматизирано при отпечатването на окончателните избирателни списъци, около 10 дни преди изборния ден.

Още: Въпроси и отговори: Всичко, което е нужно да знаем за изборите на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

До отпечатването на избирателните списъци тези лица фигурират в публикуваните предварителни избирателни списъци, информират от ЦИК.

Как може да гласуват избирателите, поставени под домашен арест?

Избирателите, които са с мярка за неотклонение домашен арест, имат право по Наказателно-процесуалния кодекс да поискат разрешение от съдия да напуснат адреса и да упражнят правото си на глас.

Как може да гласува избирател, който е променил постоянния си адрес и преди изборния ден установи, че не е вписан в избирателния списък?

Когато след промяна на постоянния си адрес избирателят установи преди изборния ден, че не фигурира в избирателния списък на секцията по новия му постоянен адрес, той може да подаде заявление (Приложение № 17-НС от изборните книжа, публикувани на интернет страницата на ЦИК), до кмета на общината/района/кметството по новия си постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

Информация относно вписаните избиратели в избирателните списъци може да предостави съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето, информират от ЦИК.

Снимка: БГНЕС

Специфични случаи

Съществуват и различни специфични казуси за различни гласоподаватели, които обобщаваме в следващите редове.

Студенти и зрелостници: Могат да гласуват в населеното място, в което учат (ако е различно от постоянния адрес), като представят заверена за съответния семестър/година студентска книжка или ученическа карта и лична карта. През последната седмица изпълнителната власт изпрати указания до висшите учебни заведения да бъдат административно подготвени и своевременно да снабдят студентите с нужните заверки и уверения, които да послужат в изборния ден.

Настоящ адрес: Крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоащ адрес изтече на 4 април. Ако е изпуснат, то съответния избирател трябва да гласува по постоянен адрес.

Гласуване в чужбина: Срокът за подаване на електронни заявления за разкриване на секции зад граница също изтече - на 24 март. Ако избирател в чужбина живее в град, в който има разкрита секция, то може да упражни правото си на глас в нея само с лична карта/паспорт, дори да не е подал заявление предварително - членовете на секционната избирателна комисия ще го впишат в списъка на място.

Още: В коя секция можем да гласуваме и защо ако сме на екскурзия в Мелник e по-добре да гласуваме в Гърция? (СНИМКИ и ВИДЕО)

С други думи, ако българин е в командировка или на почивка в България, то той няма право да гласува, освен ако няма настоящ адрес на мястото, на което отсяда - тогава трябва да е подадено и заявление в срок. Обратните условия важат в чужбина - без значение дали на почивка, командировка или пътуване, всеки българин може да гласува в която и да е секция в чужбина с документ за самоличност и без предварително подадено заявление.

Хора с увреждания: Лица, които не могат да напуснат дома си, имаха срок до 4 април да заявят подвижна избирателна кутия. Ако в населеното място вече има назначена такава комисия, срокът се удължава до 13 април 2026 г.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Къде мога да подам сигнал за изборни нарушения?

На тези избори органите на реда и служебната власт поведоха сериозна битка срещу купения и контролиран вот и осъществиха широко противодействие на изборните нарушения. От 19 март до 19 април в МВР работи денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес - 02/ 90 112 98. Сигнали за нарушения или евентуални престъпления може да се подават до МВР и по имейл: izbori@mvr.bg.

От 30 март в страната действа и специално комуникационно звено към "Единен европейски номер 112". Така на телефона за спешни повиквания 112 гражданите вече може да се подават сигнали за нарушения, свързани с изборите, като те ще се приемат от допълнителни оператори. Сигнали могат да се подават в деня на вота до районните управления на полицията и дежурните районни прокурори - телефони за връзка с тях следва да ъбдат поставени на видно място пред всяка от избирателните секции. Сигнали за нарушения могат да се подават и до ЦИК.