Войната в Украйна:

Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война

30 ноември 2025, 12:52 часа 342 прочитания 0 коментара
Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война

Американският президент Доналд Тръмп е предупредил венецуелския си колега Николас Мадуро за последствията, включително военна намеса, ако не напусне президентството на Венецуела, твърди "The Wall Street Journal".

Ако Мадуро не напусне поста си доброволно, тогава Съединените щати ще разгледат други варианти, включително "използването на сила", става ясно от данните на медията. Според тях Тръмп е предупредил Мадуро за това в телефонен разговор миналата седмица.

Междувременно "The New York Times" също съобщи за разговора между двамата лидери миналата седмица. Според събеседници на WSJ, в този разговор Тръмп и Мадуро са обсъдили исканията на Венецуела за обща амнистия за Мадуро, неговите висши помощници и техните семейства, много от които са под финансови санкции и наказателни обвинения от САЩ.

Още: "До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора": Тръмп затвори небето над Венецуела

Снимка: Getty images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в събота Тръмп обяви затварянето на въздушното пространство над Венецуела. На 23 ноември Ройтерс, позовавайки се на американски официални лица, написа, че Съединените щати са готови да започнат нов етап от операции срещу Венецуела "в следващите дни." Администрацията на Тръмп заяви, че целта им е да ограничат трафика на наркотици.

 

Още: Мадуро: Подложени сме на психологическа война от САЩ

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела Николас Мадуро
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес