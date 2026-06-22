Тече сериозна подготовка за издигането на Андрей Гюров и Георги Кандев от инициативен комитет

"Върви сериозна подготовка за издигането на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев от инициативен комитет за изборите за президент и вицепрезидент". Това обяви пред БНР политологът Милен Любенов и добави, че вече има дори социологически проучвания, "поръчани вероятно от политическите партии":

"Вероятно това ще е двойката, която ще бъде обявена най-рано преди изборите. ... Разговорите между ПП и ДБ за издигане на общ кандидат-президент ще бъдат трудни. Това, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната от ИК не е случайно, защото така се оставя врата отворена за обща дясна кандидатура. Може да върви разговор за подкрепа и от страна на ГЕРБ. Те не биха подкрепили партиен кандидат. Но има риск, ако ПП, ДБ и ГЕРБ са заедно зад един кандидат, това би отблъснало избиратели и на трите формации".

Демотивиращо за избирателите на ГЕРБ би било, ако не излязат със свой кандидат на президентските избори, смята Любенов.

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Според него не подлежи на съмнение, че Илияна Йотова ще бъде кандидат, подкрепен от "Прогресивна България", ако има намерение да се кандидатира, а всичките ѝ действия показват, че тя ще го направи: "Не виждам причина Румен Радев да не я подкрепи, защото противното би означавало да обяснява защо не я е подкрепил".

Снимка: Actualno.com

Външна политика по всеки вкус

"Не видях аргументи срещу санкциите нито на руския патриарх Кирил, нито на Вагит Алекперов (бившият президент на "Лукойл"). Като че ли Румен Радев се опитва да заеме някаква позиция, с която да удовлетвори очакванията на не малка част от своите симпатизанти. ... Позицията на премиера не беше изненадваща, защото той през последните години - от началото на войната в Украйна - заема страна, която е по-скоро свързана с проруските позиции. Такава стъпка сега едва ли е изненадала някого. ... Нека изчакаме до 9 юли, тогава ще се разглеждат тези санкции, да не би да видим до тази дата някакво преосмисляне на позицията", каза още Любенов.

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Той припомни, че на Съвета, който се проведе в петък, 19 юни, премиерът Радев подкрепи удължаването на досегашните санкции срещу Русия вече да е с годишен период, а не на 6 месеца и подчерта категорично, че България винаги е имала право на глас като член на ЕС и правителствените ни ръководители участват в заседанията на Европейския съвет.

По думите му аргументът на Радев, че България е част от общо семейство с Русия, противопоставя днешната позиция на страната ни като част от ЕС:

"Не виждам защо е необходимо такова противопоставяне. Още по-неубедително беше посланието, че трябва да се попита Българската православна църква. Как така в една светска държава министър-председателят ще се допитва до БПЦ по отношение на политически въпроси!? Налагането на санкции на когото и да е много сериозен политически въпрос и трябва да има истински политически аргументи. Много странно е това прехвърляне на топката, защото това не е работа на Църквата и тя категорично няма да заеме позиция по това".

Според него няма смисъл от това говорене на Радев, целящо удовлетворяване на очакванията на част от избирателите му, защото успехът или неуспехът на управлението му ще зависи от конкретни политически стъпки най-вече за борба срещу олигархичния модел на управление в страната:

"Ако не видим сериозни стъпки по отношение на разграждане на предишния модел, много бързо доверието към това правителство ще отслабне и каквото и да говори Радев за санкции на неговите проруски избиратели, това няма да му помогне в средносрочен план".