Старт на замяната на ПВО: Германия ни дава отстъпка за IRIS-T заради гаубици за Украйна? (ВИДЕО, СНИМКИ)

Германия подписа допълнително споразумение към договора с Diehl Defence - компанията, която произвежда системите за противовъздушна отбрана IRIS-T и която ще достави ракетните комплекси на България. Това допълнително споразумение от 7 октомври касае доставката за нашите военновъздушни сили.

Още: Официално: България подписа с Германия за ПВО комплекси IRIS-T

Документът е изготвен в продължение на Програмното споразумение между Федералното Министерство на отбраната на Германия и Министерството на отбраната на България за съвместната покупка на IRIS-T SLM системи съгласно Меморандума за разбирателство в рамките на инициативата „Щит на европейското небе“: България се включва в съвместната покупка на ПВО.

Снимка: Министерство на отбраната

Програмното споразумение беше подписано от министрите на отбраната двете страни - Атанас Запрянов и Борис Писториус - на 6 септември в изпълнение на приетия от Народното събрание на 8 август Проект за инвестиционен разход за придобиването на зенитно-ракетни комплекси IRIS-T. С това се слага началото на замяната на системите за противовъздушна отбрана на Българската армия, съобщиха от Министерството на отбраната.

България е заявила намерение за закупуване на 1 брой IRIS-T SLM на обща стойност 182 млн. евро, или малко над 356 млн. лв. В рамките на проекта е предвидена възможност за закупуване на до 5 броя модификации на системата и на един брой система за далечен обсег. Срокът за доставка е 2032 г.

Предвижда се първият етап на проект да се финансира от разходите за отбрана на България, както и от постъпилите през 2024 г. и от очакваните през 2025 г. компенсаторни суми за предоставени дарения на въоръжена техника на Украйна.

Снимка: Министерство на отбраната

Нито една от страните по сделката не разкрива сумата, която Берлин е компенсирал, нито подробности за оборудването, което страната ни е предоставила на Украйна, за да заслужи тази отстъпка. Най-вероятно обаче сред тях са самоходните артилерийски системи 2С1 „Гвоздика“, наблюдавани на въоръжение в украинска механизирана бригада през септември 2024 г., отбелязва специализираното украинско издание Defense Express. Става въпрос за 122-милиметровите гаубици, чиито снимки се появиха в социалните мрежи: Украински СНИМКИ: Български самоходни гаубици се ползват от украинската армия.

За произхода на системите свидетелства характерният плътен зелен камуфлаж, нетипичен за украинските военни машини.

Bulgarian 122-mm self-propelled howitzers (SPGs) 2S1 "Gvozdika" have been observed in use by Ukrainian forces, based on photos. There were no public announcements about Bulgaria supplying these SPGs to Ukraine. However, aon March 6, Bulgarian military correspondent Tsvetan… pic.twitter.com/U2cvtTtfmi