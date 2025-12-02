Лайфстайл:

"Стъклата ще ги сменим, но държавата – не": "Спаси София" иска оставката на правителството

02 декември 2025, 14:08 часа 1171 прочитания 0 коментара
"Стъклата ще ги сменим, но държавата – не": "Спаси София" иска оставката на правителството

Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна. Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие "нула" за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори. Това заявиха от "Спаси София" в позиция в профила им във Facebook по повод провелия се вчера многохиляден протест в столицата.

ОЩЕ: ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)

Хайде да говорим честно и без илюзии. Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а...

Публикувахте от Спаси София в Вторник, 2 декември 2025 г.

От партията заявяват, че хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време. „Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото“, заявяват в позицията си и добавят, че България се вдига не за смяна на едно правителство, а за смяна на модела.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След масовите протести: Кабинетът "Желязков" обяви, че оттегля бюджета

От "Спаси София" заявяват и че няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. "Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо", категорични са от партията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
оставка правителство протести Спаси София
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес