Съмнително висше образование и двойкаджии: Бойко Станкушев от АКФ коментира възможна ли е промяна в съдебната власт

„Най-важното е следващият Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде от почтени хора. Голяма част от магистратите са със съмнително висше образование и са двойкаджии". Това заяви пред bTV Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. По думите на експерта със сигурност по-голяма част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени, но това, което разваля млякото не е чак толкова много.

Как ще се промени съдебната власт?

Според Бойко Станкушев големият проблем е не как и кои ще бъдат избрани във ВСС, а проблемът е, че опороченото кариерно израстване е похлупило тези, които са по-долу.

Директорът на Антикорупционния фонд е на мнение, че нищо радикално няма да се промени с Ваня Стефанова като и. ф. главен прокурор.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) посочи, че големият проблем на съдебната система е самият начин, по който е структурирана. Проблемът е и в селекцията по върховете на съдебната власт – свестни магистрати останаха на ниски нива, а тези, които останаха партийно лоялни, се издигнаха, коментира Безлов.

Според него съдебната система може да се промени само със сериозна политическа промяна.

