Съмнително висше образование и двойкаджии: Бойко Станкушев от АКФ коментира възможна ли е промяна в съдебната власт

27 април 2026, 8:05 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
„Най-важното е следващият Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде от почтени хора. Голяма част от магистратите са със съмнително висше образование и са двойкаджии". Това заяви пред bTV Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд. По думите на експерта със сигурност по-голяма част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени, но това, което разваля млякото не е чак толкова много.

Как ще се промени съдебната власт?

Снимка: БГНЕС

Според Бойко Станкушев големият проблем е не как и кои ще бъдат избрани във ВСС, а проблемът е, че опороченото кариерно израстване е похлупило тези, които са по-долу.

Директорът на Антикорупционния фонд е на мнение, че нищо радикално няма да се промени с Ваня Стефанова като и. ф. главен прокурор.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) посочи, че големият проблем на съдебната система е самият начин, по който е структурирана. Проблемът е и в селекцията по върховете на съдебната власт – свестни магистрати останаха на ниски нива, а тези, които останаха партийно лоялни, се издигнаха, коментира Безлов.

Според него съдебната система може да се промени само със сериозна политическа промяна.

Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС Тихомир Безлов главен прокурор Бойко Станкушев
