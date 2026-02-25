"Те повече няма да бъдат депутати": Крум Зарков след гласуването на БСП против ветото на Йотова (ВИДЕО)

"Това им поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати в следващия парламент", каза лидерът на БСП Крум Зарков след гласуването по президентското вето на Илияна Йотова срещу текстове от Изборния кодекс, с които се ограничават секциите извън Европейския съюз до 20 наброй. Думите му идват и след вчерашния му призив към депутатите от БСП да гласуват в полза на ветото.

Кои са бламирали ветото?

"Ветото на президента Илияна Йотова беше бламирано заради осем народни представители от "БСП - Обединена левица". Това са трима от министрите на кабинета "Желязков", Драгомир Стойнев, кирил Добрев, Мая Димитрова, деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", коментира Зарков.

Благодарност към другите

Новият лидер на БСП благодари на другите народни представители от политическата сила, които отстояли принципите, които са залегнали в основите на партията.

"С тях трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път", добави още Зарков. ОЩЕ: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени