Задържаха украинец за шпионаж: Подготвял актове на саботаж с връзка към Русия

33-годишен украински гражданин е задържан за шпионаж в Германия, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на съвместното изявление на прокуратурата в Мюнхен и държавната полиция на Тюрингия, където се е случил арестът. Според текущото състояние на разследването, има сериозно подозрение, че обвиняемият, като т. нар. „агент на ниско ниво“ от името на разузнавателна служба на чужда сила, е направил записи на помещенията на баварска оръжейна компания през юни 2026 г. в подготовка за саботажни операции и ги е предоставил на клиента.

Смята се, че този украинец е предал изображения на своя спонсор, действайки от името на разузнавателните служби на чужда сила, обясняват властите, без да уточняват коя именно.

Разследването се провежда от нов национален център, натоварен със задачата да координира защитата срещу „хибридни атаки", който беше открит през юни. ОЩЕ: Осуетиха покушение срещу производител на дронове в Германия, официални обвинения към руските служби

Вероятна връзка с Русия

Френският вестник изтъква, че Германия е изправена пред възраждане на тези дестабилизиращи, саботажни и шпионски операции на своя територия, повечето от които се приписват на Русия.

Германският министър на вътрешните работи предупреди в сряда за „ново измерение на заплахата“ за страната, споменавайки евентуален „хибриден сценарий на атака“ след откриването на експлозивен дрон на летище Лайпциг, ключов логистичен център за НАТО и доставката на военно и цивилно оборудване в Украйна. ОЩЕ: Дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг. Временно спряха полетите (ВИДЕО)