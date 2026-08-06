Журналист: Вучич се нуждае от абсолютното подчинение на сръбските политици в региона

Вучич се нуждае от абсолютното подчинение на сръбските представители в региона, заяви пред черногорската медия Vijesti журналистката от белградския седмичник „Радар“ Вера Диданович след като сръбският президент Александър Вучич остро разкритикува властите в Подгорица за участието на представител на Черна гора в честването на операция "Буря", въпреки че Подгорица от години изпраща представители, за да отбележи хърватската операция.

Операцията е героична победа за Хърватия и загуба за Сърбия.

Журналистът обвърза критиките на Вучич с изборите в Сърбия, като според нея, както обикновено, реакцията на сръбския президент е насочена предимно към гражданите на Сърбия, но този път можем да говорим и за „убиване на два заека с един куршум“.

По думите й, за да може да играе ролята на "баща на нацията" - Вучич се нуждае от абсолютното подчинение на сръбските представители в целия регион и особено в Черна гора, страната, която е най-близка до Сърбия във всяко отношение.

„Следователно, той ще направи всичко възможно, за да засили ролята на политиците, които са му напълно послушни, и да отслаби позицията на онези, които изтръгват контрол. Освен неговите изявления, недостатъчно лоялните представители на сърбите от Черна гора са подложени на демонизация в проправителствените медии и в момента няма причина да се очаква това отношение да спре - освен ако те ясно и шумно не се поклонят на „бащата на нацията“, каза Диданович.

Хърватия е идеалният враг

„Хърватия отдавна е избрана за „идеален враг“, чрез който правителството на СНС (Сръбската прогресивна партия) прокарва своя „патриотизъм“. От друга страна, Черна гора, след като предстоящото ѝ членство в ЕС стана вероятно, се превърна в сериозен проблем за прогресивното правителство, защото на практика обезсмисля историята му за „европейския път“ и „лидерството в региона“. Затова атаката срещу решението на Черна гора, както и в предишни години, да присъства на хърватското честване на „Буря“ е съвсем очаквана“, подчерта тя. ОЩЕ: Преди честването на операция "Буря": Мъже в черно запалиха сръбско знаме в Хърватия (ВИДЕО)