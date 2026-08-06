Хванаха над 5 кг контрабандно злато и хиляди кутии нелегални цигари (СНИМКИ)

При специализирана полицейска операция служители на Главна дирекция “Гранична полиция“ извършиха проверка на микробус с двама мъже български граждани в района на ГКПП “Капитан Андреево“.

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Граничните полицаи са установили, че във фабрични кухини на моторното превозно средство са укрити голямо количество златни накити - с общо тегло 5856 грама. Това съобщиха на страницата на МВР в интернет. Още: Над 3 кг златни накити хванаха на границата

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Намерени са и 281 400 къса цигари без акцизен бандерол, скрити в профили. Двамата мъже са задържани в ГПУ-Свиленград. Образувано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Още: За над 50 000 евро: Хванаха контрабандни злато и сребро

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