Кабинетът "Радев":

Хванаха над 5 кг контрабандно злато и хиляди кутии нелегални цигари (СНИМКИ)

06 август 2026, 16:41 часа 1587 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Хванаха над 5 кг контрабандно злато и хиляди кутии нелегални цигари (СНИМКИ)

При специализирана полицейска операция служители на Главна дирекция “Гранична полиция“ извършиха проверка на микробус с двама мъже български граждани в района на ГКПП “Капитан Андреево“.

Снимка МВР

Граничните полицаи са установили, че във фабрични кухини на моторното превозно средство са укрити голямо количество златни накити - с общо тегло 5856 грама. Това съобщиха на страницата на МВР в интернет. Още: Над 3 кг златни накити хванаха на границата

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Снимка МВР

Намерени са и 281 400 къса цигари без акцизен бандерол, скрити в профили. Двамата мъже са задържани в ГПУ-Свиленград. Образувано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Още: За над 50 000 евро: Хванаха контрабандни злато и сребро

Снимка МВР

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Гранична полиция задържани нелегални цигари контрабандно злато
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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