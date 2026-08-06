Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тревожно проучване: Гърците все по-често симпатизират на Русия

06 август 2026, 16:58 часа 2947 прочитания 4 коментара
Снимка: iStock
Тревожно проучване: Гърците все по-често симпатизират на Русия

Гърците все по-често симпатизират на Русия, става ясно от общоевропейско проучване на Polling Europe, публикувано ексклузивно от Kathimerini. Докато 45% от гражданите на ЕС посочват Русия като най-голямата заплаха за Европа, в сравнение с 21%, които посочват Съединените щати, и 12%, които цитират Китай, при гръцките респонденти обаче мненията са по-разделени: 24% посочват Съединените щати като съюзник, 20% избират Русия, а 14% - Китай.

Според проучването Гърция има най-висок дял от респондентите, които считат Русия за съюзник.

В Гърция, за разлика от това, 31% от анкетираните класират Съединените щати като най-голямата заплаха, докато само 29% виждат Русия като заплаха.

Подобна тенденция се наблюдава и другаде в Южна Европа, където 30% от анкетираните в Испания и 26% в Италия смятат Съединените щати за заплаха. В Централна и Северна Европа, отчасти поради географската близост, Русия се възприема като основна заплаха предимно от 68% в Унгария, 64% в Холандия и 50% в Полша.

Гърция и стратигечиското й партньорство със САЩ

„Въпреки че Гърция значително засили стратегическото си партньорство със Съединените щати чрез подновяването на Споразумението за взаимно сътрудничество в областта на отбраната, модернизирането на базата Суда, развитието на Александруполис и тясното сътрудничество в енергийния сектор, общественото мнение представя по-сложна картина“, казва Ангелос Сериатос, научен директор в Prorata, която провежда проучването на Polling Europe в Гърция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Сериатос, откритията вероятно отразяват съвместното съществуване на две различни перспективи.

 „На ниво държавна стратегия - Гърция подобри позицията си в рамките на западната архитектура за сигурност и се превърна в един от най-важните стратегически партньори на Съединените щати в Източното Средиземноморие. На обществено ниво обаче историческият антиамериканизъм на метаполитефси (ерата след хунтата), културните и религиозни връзки с Русия и фактът, че Турция – а не Русия – постоянно е възприемана като основна заплаха за гръцката национална сигурност, продължават да оказват влияние, макар и много по-слабо, отколкото в миналото", казва той. ОЩЕ: Урок за българчета: История, познание или пропагандата на Кремъл се насажда в умовете им? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Русия Гърция проучване руска пропаганда
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес