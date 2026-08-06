Тревожно проучване: Гърците все по-често симпатизират на Русия

Гърците все по-често симпатизират на Русия, става ясно от общоевропейско проучване на Polling Europe, публикувано ексклузивно от Kathimerini. Докато 45% от гражданите на ЕС посочват Русия като най-голямата заплаха за Европа, в сравнение с 21%, които посочват Съединените щати, и 12%, които цитират Китай, при гръцките респонденти обаче мненията са по-разделени: 24% посочват Съединените щати като съюзник, 20% избират Русия, а 14% - Китай.

Според проучването Гърция има най-висок дял от респондентите, които считат Русия за съюзник.

В Гърция, за разлика от това, 31% от анкетираните класират Съединените щати като най-голямата заплаха, докато само 29% виждат Русия като заплаха.

Подобна тенденция се наблюдава и другаде в Южна Европа, където 30% от анкетираните в Испания и 26% в Италия смятат Съединените щати за заплаха. В Централна и Северна Европа, отчасти поради географската близост, Русия се възприема като основна заплаха предимно от 68% в Унгария, 64% в Холандия и 50% в Полша.

Гърция и стратигечиското й партньорство със САЩ

„Въпреки че Гърция значително засили стратегическото си партньорство със Съединените щати чрез подновяването на Споразумението за взаимно сътрудничество в областта на отбраната, модернизирането на базата Суда, развитието на Александруполис и тясното сътрудничество в енергийния сектор, общественото мнение представя по-сложна картина“, казва Ангелос Сериатос, научен директор в Prorata, която провежда проучването на Polling Europe в Гърция.

Според Сериатос, откритията вероятно отразяват съвместното съществуване на две различни перспективи.

„На ниво държавна стратегия - Гърция подобри позицията си в рамките на западната архитектура за сигурност и се превърна в един от най-важните стратегически партньори на Съединените щати в Източното Средиземноморие. На обществено ниво обаче историческият антиамериканизъм на метаполитефси (ерата след хунтата), културните и религиозни връзки с Русия и фактът, че Турция – а не Русия – постоянно е възприемана като основна заплаха за гръцката национална сигурност, продължават да оказват влияние, макар и много по-слабо, отколкото в миналото", казва той. ОЩЕ: Урок за българчета: История, познание или пропагандата на Кремъл се насажда в умовете им? (ВИДЕО)