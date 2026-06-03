След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът

Държавната хазна е изправена пред безпрецедентно изпитание, след като реалните числа зад гордо рекламираните балансирани бюджети най-после излязоха наяве. Поредица от отлагани плащания за милиарди, безконтролно раздуване на разходите за купуване на политическо одобрение и изпразнени авансово държавни дружества са поставили страната на прага на наказателна процедура от Брюксел. "Финансовата реалност в момента показва стряскащ дефицит от 7,4% или над 1,5 млрд. евро, ако не се предприемат незабавни и болезнени мерки за свиване на разходите". Горчивата диагноза беше поставена от финансовия министър Гълъб Донев на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

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Митът за трите процента

Години наред управляващите мнозинства поддържаха илюзията за финансова дисциплина и дефицит в рамките на заветните 3%. Според финансовия министър обаче този резултат е бил "чисто счетоводен трик чрез прехвърляне на огромни плащания към следващи години". След встъпването в длъжност на редовното правителство на 8 май 2026 г. на бял свят са изплували още 2,2 млрд. лв. неразплатени, но вече фактурирани дейности.

"Това са разходи, скрити по чекмеджетата, които едва сега излизат наяве. Служебното правителство или не искаше, или не успя да извърши консолидация и просто прехвърли горещия картоф на редовния кабинет", обяви Донев.

В тези забравени милиарди влизат неразплатени общински обекти и готови проекти на Агенция "Пътна инфраструктура".

Финансовият министър предупреди, че се очаква Европейската комисия официално да обяви старта на процедура за свръхдефицит срещу България, с което страната ни ще бъде поставена под строго международно наблюдение. Големият абсурд е, че докладът на Брюксел се базира единствено на фискалните данни за 2025 г., тъй като предходното служебно правителство е пропуснало крайния срок (30 април) да внесе актуалния фискално-структурен план до 2028 г.

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Това, по думите на министъра на финансите, означава, че в черната прогноза на Еврокомисията дори не са включени милиардите скрити разходи, които тепърва предстои да бъдат предявени за плащане в рамките на настоящата година.

Къде изчезнаха парите?

Според Донев фискалната стабилност е била системно подкопавана от политически популизъм - безконтролно вдигане на заплати в публичния сектор и социални компенсации без дългосрочно и реално осигурено финансиране, хронични структурни проблеми, свързани със сивата икономика, укриването на осигуровки и ниската събираемост, непоследователна инвестиционна политика, ориентирана към национално финансиране без наличен ресурс, вместо реален фокус върху европейските фондове.

Ситуацията се утежнява и от факта, че през 2025 г. от държавните фирми авансово е бил иззет междинен дивидент в размер на 560 млн. лв. По този начин са изтеглени напред всички възможни приходи за настоящата година и в момента бюджетът е лишен от този ключов буфер.

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Време за изтрезняване

Финансовият министър определи настоящия момент като "тежък изтрезвителен период след дълго и скъпо парти". "В момента се намираме в деня след края на празненството. Три дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните и отговорните решения, от които редовното правителство няма да избяга", категоричен бе той.

Започват спешни срещи с бизнеса, синдикатите и браншовите организации. Целта е да се начертае бърз и безкомпромисен план за свиване на държавните разходи, преди прекомерният дефицит да е нанесъл непоправими щети върху икономиката.

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"Когато преди време представих информация за актуалното състояние на публичните финанси, ги сравних с тези на средностатистическото българско семейство. Какво прави едно семейство, когато парите не достигат? Започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи. И този финансов план се следва, докато не се постигне баланс. Баланс между приходи и разходи. Като баланс означава парите да достигнат до следващата заплата. Не да свършат една седмица преди нея", каза Донев