Теменужка Петкова за "скритите фактури" за еврозоната и бюджета: До 2029 г. не ни очаква нищо добро

България влезе в еврозоната с коректни данни, които са били предварително изключително детайлно проверени. Това е резултат от строг мониторинг от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка. Това обяви Теменужка Петкова - бивш финансов министър, настоящ депутат от ГЕРБ и заместник-председател на бюджетната комисия, която обяче предупреди, че в периода 2027 г. - 2029 г. не ни очаква нищо добро с тази изходна база на бюджет 2026 и с този дефицит от 5,7%.

„Вчера чух много интересна теза от страна на господин Гълъб Донев - министъра на финансите. Той обясни, че това всъщност не е техният бюджет. Това не е бюджетът, който българските граждани са очаквали. Но каза, че те изпълняват политики на предишни правителства“, подчерта Петкова пред бТВ.

"Имаш 131 депутати, не може да изпълняваш чужд бюджет"

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„Меко казано, това ме изуми. Тъй като когато имаш 131 народни представители, няма как да убедиш хората, които са гласували за теб, че изпълняваш чужди политики. Това е изключително опасно и крайно невярно. Политиката на едно управляващо мнозинство се определя в годишния закон за бюджета. Годишен закон за бюджета за 2026 г. ние нямаме, като една от причините е говоренето на президента Радев и определянето на внесения от кабинета „Желязков“ проект на закон за бюджета като „бюджет на отложената измама“, посочи тя.

„Сега виждаме, че колегите от „Прогресивна България“ предлагат бюджет, който по никакъв начин не можем да припознаем с политиките на кабинета „Желязков“ и на ГЕРБ. На първо място, защото той съдържа много по-високи разходи от тези, които ние бяхме предложили в нашия проект на закон за бюджета на кабинета „Желязков“", отбеляза Петкова.

Източник: БГНЕС

„2 милиарда и 800 милиона евро повече разходи предвижда „Прогресивна България“ през 2026 г. Ние бяхме предложили 7 милиарда капиталови разходи. Те предлагат 9 милиарда и 300 милиона. Дефицитът, който беше предложен съгласно нашия проект на закон за бюджета, беше 3 милиарда и 649 милиона евро, или 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Те предлагат дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 191 милиона евро“, коментира тя и посочи, че през 2027 г. до 2029 г. не ни очаква нищо добро с тази изходна база на бюджет 2026 и с този дефицит от 5,7%.

Няма скрити фактури за влизането в еврозоната

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Теменужка Петкова е категорична, че всички данни около влизането на страната ни в еврозоната са били коректни и отрече да има скрити фактури.

„България влезе в еврозоната с коректни данни, които са били предварително изключително детайлно проверени. Това е резултат от строг мониторинг от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка. Тези спекулации относно показателите, на база на които България е приета в еврозоната, трябва да бъдат прекратени веднъж завинаги", заяви тя.