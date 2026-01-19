"Величие" с подкрепа и предупреждение: Президентът да внимава кои хора си избира

Поздравявам и приветствам Румен Радев за смелото решение! Това написа лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов във Фейсбук по повод решението на президента Румен Радев да се откаже от поста и да слезе на политическия терен.

"Искам да поздравя президента за неговото решение да влезе в политиката, защото като българи преди всичко имаме един дълг към нашите отци", заяви Михайлов.

Той отправи видеообръщение пред картина, която, по думите му е картина на хан Аспарух - "основателя на съвременната българска държава, Дунавска България, защото има много други Българии, които са били основани".

Готови за подкрепа

"Имаме хилядолетна история, много славна, с много моменти, които са променили цялата човешка история. Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея", допълни Михайлов.

Той поздрави президента за неговото решение. "Това е мъжко решение - да влезе в борбата", коментира лидерът на "Величие".

"Искам само едно нещо да му напомня - да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасението на България зависи от хората, с които ще го правим и за които ще го правим", предупреди политикът.

"Очаквам мъдри решения и сме готови и ние да подкрепяме всеки един, който се бори за една наистина чиста и свята република", завърши обръщението си Михайлов.

Решението на Радев

Президентът Румен Радев официално обяви, че ще подаде оставка, което е безпрецедентен случай в новата история на България.

Държавният глава трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта.

След това вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас. Вашето доверие ме задължава да защитя институциите", обяви Радев.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията".