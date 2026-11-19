Повечето пари в Бюджет 2027, които са заложени в сферата на култура са за всички. Парите за културата няма да бъдат от пусто в празно. Това гарантира министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ. Оценяването на проектите в сферата на културата трябва да се промени, каза още Милошев, като начин на разпределяне на средствата в областта на културата. Още: Закриване на Министерство на културата: Актьори алармират за проблеми със заплатите и за глупост след глупост

Какво е култура?

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Той смята, че в Бюджет 2027 ще има възможност за дофинансиране на културата и изправяне на някои кривини. "Има още време да се положат всички усилия за повече пари за културата преди да е хлопнало мандалото", подчерта Милошев.

Според него финансирането на културата не е бизнес начинание, а държавна задача. Гледа се и въздействието на културата спрямо обществото.

Евтим Милошев алармира още, че през годините културата е била един от най-недофинансираните сектори. "Очакването не трябва да бъде само "дайте пари", а да се промени всичко по отношение на стандартите. Виждам процесите и това, което ми прави впечатление е, че има читалища, които получават близо 1 млн. евро на година, а други читалища, които не получават и стотинка", коментира министърът.

Според него държавата не трябва да оказва контрол върху културния сектор заради това, че дава само финансиране.

Милошев изтъкна, че е много важно, когато се дават парите за култура за какво се дават и за кои сектори. Той заговори и за морал при разходването на средствата за култура.

"Някъде може да са дадени повече пари, другаде по-малко, но един бюджет трябва да има морал и почтеност", добави културният министър.

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