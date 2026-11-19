Правителството налива инфлацията с бензин в огъня. Това заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев пред БНТ. Според него с Бюджет 2027 на управляващите неминуемо ще се стигне до рецесия и обедняване, а двигателят на държавата не работи. Още: От "отговорът е не" до "ще видим": Борисов за подкрепа на членове на ВСС (ВИДЕО)

Властта я е страх

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По думите му доста реформи на управляващите са непопулярни и ще предизвикат с протести. Когато "Прогресивна България" разполага с мнозинство, не трябва да се страхува да прави реформи, а се вижда точно страх, изтъкна Панев.

Според него Бюджет 2027 трябва да бъде пренаписан.

Той смята, че един от големите рискове през бюджета е намаляване на стокообмена и икономическа криза.

Владислав Панев коментира още, че ДБ продължава да настоява за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова заради поредните атаки с дронове в Черно море.

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