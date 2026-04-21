Три имена в битка за министър на културата при Румен Радев - кой е най-вероятен според ChatGPT

Категоричната победа на Румен Радев и "Прогресивна България" на предсрочните парламентарни избори на 19 април сложи край на предположенията как ще бъде съставен кабинет и какви политически преговори ще се водят. Но повдигна следващия важен въпрос - кои ще са имената, посочени от Радев за министри. И докато от някои лагери вече се правят императивни заявки кой служебен министър да си остане на мястото и кои други да станат бъдещи министри, обществеността може само да гадае кои ще са новите "обитатели" на българските министерства.

И какво прави съвременният човек, когато иска бързо и с известна доза сигурност да получи някаква информация? Разбира се, допитва се до изкуствения интелект.

Снимка: БГНЕС

С ясното съзнание, че няма как да получим точна информация, тъй като имената на министрите ще дойдат директно от Румен Радев, решихме да попитаме ChatGPT за Министерството на културата (МК), което през последната година (а и по-отдавна, уви) се превърна в източник на безкрайни скандали, протести и невиждано напрежение сред културните среди.

Е, накарахме чатбота да ни посочи кои са най-вероятните имена, които биха могли да заемат поста министър на културата, като целта беше да се анализира изборът на Радев в служебните кабинети, културни дейци, които открито са го подкрепяли преди и по време на кампанията, както и заявките на Радев по време на кампанията за профила на хората, на които ще разчита.

Едно от тези имена може би ще бъде министър на културата

Източник: Пресцентър на държавния глава

Велислав Минеков - според ChatGPT Минеков, който е бил три пъти служебен министър на културата - два пъти в правителствата на Стефан Янев през 2021 г. и един път в това на Гълъб Донев през 2022 г., е много вероятно да застане отново на този пост, но този път в редовен кабинет. Според ИИ Минеков е с ясен публичен профил и е демонстрирал политическа лоялност към Румен Радев. Освен това Минеков не пестеше критики към предишното управление и лично се зае с една от най-проблематичните теми за Министерството на културата в последните месеци - съдбата на о-в "Св. Св. Кирик и Юлита".

И макар ChatGPT да посочва Велислав Минеков като много вероятен кандидат за министър на културата в правителството на Румен Радев, чатботът посочва и един минус - издигането на Минеков може да раздели културните среди, тъй като е поляризираща фигура.

Снимка: Actualno.com

Атанас Атанасов - според ChatGPT 36-годишният Атанас Атанасов също е име, което може да се смята за много вероятно за министър на културата в редовния кабинет. Основната причина Атанасов да е подходящ според чатбота е предишният му опит именно в Министерството на културата, който обаче приключи неуспешно. ChatGPT го нарича "технократ в културата" и го посочва като по-малко конфликтен.

Интересното е, че в случая с младия Атанасов чатботът не посочва минуси при негово евентуално назначение, макар че някои от неговите странни по време на неговото управление на МК изяви го дариха с прякора "Просто Наско", който и до днес върви залепен до името му.

Снимка: БГНЕС

Найден Тодоров - настоящият служебен министър на културата, който за четвърти път пое поста по спешност, е посочен от ChatGPT като най-вероятниятминистър на културата в редовното правителство на Румен Радев. Сред доводите на чатбота са, разбира се, сериозният опит на Тодоров в министерството и познаването на проблемите и процесите там, международният му профил, който е граден с дългогодишна успешна кариера като световнопризнат диригент и директор на Софийската филхармония, както и ясната му безпартийност.

Тук отново не са посочени минуси за това Тодоров да стане редовен министър на културата.

По-малко вероятни имена, но защо пък да няма изненади

Според ChatGPT Радев може да обмисля и "мек културен кръг" около себе си, като подбере по-нестандартни експерти в културната сфера. Тук чатботът изкарва имена като Иван Гранитски (издател, интелектуалец), Константин Цеков (музикант от ФСБ), Ваня Монева (хоров диригент) и др., но с изричното уточнение, че някое от тези имена би било по-ексцентричен избор, който не отговаря на основната линия на Радев за експертност.

Дали ChatGPT ще се окаже пророк, или ни очаква поредната изненада в Министерството на културата - ще разберем съвсем скоро. Това, което е напълно сигурно обаче, е, че културните дейци у нас стоят на "нисък старт" и са в готовност за действия, ако се окаже, че на министерския стол в редовния кабинет сяда неподготвена и неопитна личност. За пореден път.