Трифонов: Отдавна искаме промени в ИК, "мъртвите души" да се изчистят

ИТН настоява отдавна за промени в Изборния кодекс. Това заяви лидерът на партията Слави Трифонов в свой пост във Фейсбук. Той обърна внимание и на друг проблем с вота, който никой не се наемал да реши - т.нар. "мъртви души".

Трифонов заяви, че ще борави с "фактите и истината".

"Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на "Има такъв народ" предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци", заяви той.

Според него гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат "мадуровки" и не може да им се има никакво доверие, пише той.

Проблемът с "мъртвите души"

Трифонов призова и за изчистване на избирателните списъци от "мъртвите души".

"И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи", коментира той.

"Някой от ППДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ППДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета", допълва Трифонов.

Той призна, че понякога му е трудно да види логиката на събитията.

"Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука", завършва изказването си той.